Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприниматель может продвигать свой бизнес в двух направлениях: оффлайн и онлайн. Последний предполагает использование инструментов интернет-маркетинга: контекстная/таргетированная реклама, SMM, SEO и пр. С их помощью можно эффективно привлекать клиентов в свой бизнес, увеличивать продажи, повысить узнаваемость бренда и пр. Сегодня интернет-маркетинг даже стал обязательным во многих компаниях. Как однажды сказал Билл Гейтс, "Если вашего бизнеса нет в интернете, значит вас нет в бизнесе". Большинство руководителей при распределении бюджета, выделяют часть средств именно на digital-маркетинг. Однако и традиционный маркетинг пока не утрачивает свои позиции. Данное направление и сегодня продолжает развиваться - появляются новые инструменты, способы продвижения. Поэтому специалисты рекомендуют начинающим и средним предпринимателям выделять бюджет как на цифровой, так и на традиционный маркетинг. Тогда эффективности будет больше.

Где начинающему предпринимателю искать информацию о продвижении бизнеса

Есть несколько источников:

записаться на курсы маркетинга. Это самый быстрый и эффективный способ получения информации о продвижении бизнеса. Однако не все могут позволить себе такое. Курсы сейчас стоят дорого, к тому же большинство из них узкоспециализированные: предпринимателю придется сначала записаться на обучение SMM, затем на SEO и пр. Это затратно как в плане времени, так и в плане финансов;

посетить бесплатные курсы. Их обычно устраивают крупные онлайн-университеты, которые специализируются на обучении продвижения бизнеса. Недостатком таких курсов является неполноценность - преподаватели дают только начальную информацию, а все остальное - в платной части. Бесплатные курсы обычно создаются с целью прорекламировать платную часть, подогреть интерес потенциальной аудитории и побудить ее приобрести курс за деньги;

самостоятельно. Можно смотреть каналы по маркетингу в YouTube, читать книги и пр. Данный способ получения маркетинговых знаний бесплатен, но есть серьезный недостаток - информация, как правило, разрозненная, потому и изучение потребует много времени.

Почему так сложно найти информацию о продвижении бизнеса

В интернете много статей о том, как эффективно продвигать бизнес. Однако качество этих материалов оставляет желать лучшего. Почти все статьи повторяют друг друга. Владельцы сайтов в попытке как можно скорее заполнить свои ресурсы текстами заказывают рерайт уже существующих материалов - поэтому неактуальная информация и фактические ошибки переходят из одних ресурсов в другие.

Есть и другие причины, почему сложной найти качественную информацию о маркетинге.

"Вода"

Всем нам знакомы предложения вроде "Все мы понимаем важность продвижения бизнеса в интернете". Из такой "воды" состоят большинство статей в интернете. Есть даже полностью бессмысленные материалы, в которых автор от начала до конца ходит вокруг да около и ничего конкретного не предлагает. Такие тексты, как правило, переполнены ключевыми словами, и написаны исключительно для поисковых роботов, а не для людей. К сожалению, таких статей много.

Продажи

На сайтах компаний, предоставляющих услуги маркетинга, есть более-менее полезные материалы о продвижении бизнеса. Однако большинство таких статей заточены под рекламу собственных услуг. Такие материалы обычно заканчиваются фразами вроде "У нас работают профессиональные маркетологи, заказывайте продвижение нам…".

А еще компании могут опубликовать часть статьи, а остальную часть - предложить за подписку на рассылку. Так маркетологи собирают базу адресов, по которым потом будут рассылать письма с рекламой своих услуг.

Отсутствие конкретики

В интернете много статей вроде "Топ 7 способов продвижения бизнеса" и пр. Такие тексты несут определенную пользу, но в них все еще отсутствует конкретика. Например, в этом "Топ 7…." может фигурировать такой способ, как "заняться SMM", но автор не дает информацию, как именно заниматься SMM. Получается, статья бесполезная.

Так где все-таки найти качественную информацию о продвижении бизнеса

В интернете есть специализированные бизнес-журналы, в которых публикуются качественные статьи о маркетинге. Тексты не заточены под рекламу и продажи каких-нибудь услуг. Сами ресурсы - это просто журналы, а не сайты каких-то маркетинговых компаний. Поэтому в статьях нет фраз вроде "Закажите нам…", "У нас профессионалы…" и пр. - только качественная информация по делу, без "воды". Продаж тоже нет - все статьи доступны абсолютно бесплатно. Подписка на рассылку также не требуется - никто не будет собирать базу адресов.

Другим преимуществом бизнес-журналов является структурированность информации. Не нужно читать весь журнал вдоль и поперек, статьи распределены по категориям. Например, если нужны советы по SMM, то можно перейти в соответствующий раздел и ознакомиться с материалами. При этом везде одна конкретика - например, если предлагается делать качественные истории в Instagram, то обязательно рассказывается, как именно делать это. Советы можно сразу применить на практике.



