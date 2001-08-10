Вирусы и вредители: как избавить от них свою квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Комфорт во многом зависит от того, насколько в вашей квартире чисто и безопасно для здоровья. Вирусы, бактерии, насекомые и грызуны наносят вред здоровью и причиняют неудобства. Справиться с этими проблемами самостоятельно чаще всего невозможно. Официальная санэпидемстанция города Москвы и Московской области предлагает профессиональную помощь в борьбе с инфекциями и вредителями.
Зачем и как проводится дезинфекция
Дезинфекция помещения позволяет уничтожить патогенную микрофлору и продукты ее жизнедеятельности и устранить неприятные запахи. Санэпидемстанция проводит такую обработку не только в организациях, но и в жилых помещениях.
Особенно актуальной дезинфекция становится в связи с угрозой распространения коронавируса. При подтвержденном случае заболевания рекомендуется проводить текущую обработку, которая безвредна для человека и осуществляется непосредственно в присутствии больного. Для этого используются препараты, уничтожающие вирус, которые официально одобрены Роспотребнадзором. Вот как это происходит:
- все, чем пользуется больной (посуда, белье, предметы ухода), погружается в дезинфицирующие растворы;
- воздух ежедневно обеззараживается с помощью электрофильтров или УФ-излучателей закрытого типа;
- после окончательного выздоровления помещение обрабатывается хлорсодержащими средствами.
Если вы ухаживаете за больным, не забывайте о мерах индивидуальной защиты. Текущую дезинфекцию вы можете проводить самостоятельно, а заключительная осуществляется только специализированными организациями. Подробнее о процедуре вы можете узнать на сайте санэпидемстанции ses-sanepidemstanciya.ru.
Уничтожение грызунов и насекомых
Другая опасная и неприятная проблема, которая может возникнуть в любой квартире – появление крыс, мышей, тараканов, блох, клопов, муравьев и прочих вредителей. Даже если вы поддерживаете идеальную чистоту, такие “гости” могут явиться из подвала дома или от соседей. В таком случае потребуется профессиональная дезинсекция и дератизация.
Санэпидемстанция города Москвы и Московской области проводит комплексное уничтожение насекомых и грызунов. Для этого изучаются размер популяции, степень развитости колонии и места максимальной концентрации вредителей. Специалисты используют химические препараты, которые вы не найдете в магазинах. Они действуют эффективно и дают длительный эффект. Все средства абсолютно безопасны для человека и не оставляют пятен и неприятного запаха.
Химическая обработка может дополняться механическими способами борьбы с вредителями. Например, устанавливаются ловушки разных типов, применяются ультразвуковые и акустические отпугиватели. Для устранения насекомых используют также сухую уборку с помощью мощного пылесоса и термообработку обивки мебели.
СЭС города Москвы и Московской области гарантирует качественное и полноценное оказание услуг с применением современного оборудования и средств обработки, подбираемых конкретно под каждый случай. Вы можете заказать выезд специалиста по телефону, указанному на сайте. Комфорт и безопасность будут вам обеспечены.
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