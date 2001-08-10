Компания “Акватория Групп”: обслуживание в каких направлениях предлагает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водоемы на территории частного объекта или коммерческого здания — настоящее украшение для ландшафта. Такие объекты привлекают внимание, помогают организовать действительно комфортную и уникальную зону для отдыха.

Чтобы водоем оставался красивым и приносил радость, необходимо его правильно спроектировать, построить, а затем обслуживать. Добиться безупречного результата поможет компания “Акватория Групп”. Одна из услуг, которую предлагает фирма — восстановление водных объектов. В процессе специалисты выполняют комплекс работ, направленных на приведение сооружения в исправное состояние.

По каким еще направлениям работает компания

Области деятельности компании “Акватория Групп” достаточно обширны. Они не ограничиваются только восстановлением водных объектов. Среди других востребованных услуг фирмы можно выделить следующие направления работы:

укрепление берегов пруда. В подобном обслуживании нуждаются многие водные объекты: вихревые движения воды, ливневые потоки и другие факторы с течением времени разрушают береговую линию водоема. Для восстановления специалисты используют разные методы. Выбор способа восстановления ситуации зависит от индивидуальной особенности проекта. Очень часто используется, например, такая технология как укрепление габионами;

гидромеханизация. Услуга позволяет очистить водоем, а также его дноуглубление от различных загрязняющих элементов. Этот метод значительно экономичнее и доступнее по цене, чем традиционные способы очищения водных объектов;

обслуживание водоемов. Сюда входит уход за самим объектом, а также растениями, находящимися в нем. Еще предусмотрены программы сезонной обработки водоема. Это позволяет поддерживать его в должном состоянии вне зависимости от влияния негативных факторов со стороны окружающей среды.

Строительство, обслуживание и уход за водоемом — сложный процесс, для которого требуется иметь определенные знания и навыки. Если вы хотите, чтобы ваш объект радовал глаз на протяжении долгого времени, доверьте работу специалистам.

Полный комплекс услуг в данном направлении предлагает получить компания “Акватория Групп”. Фирма работает в этой области с 1999 года, было выполнено уже более 500 проектов. Это наглядно показывает, что сервис является надежным партнером по строительству и обслуживанию водоемов. С полным каталогом доступных услуг можете познакомиться на сайте.