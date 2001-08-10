Какая ответственность за отсутствие медицинской книжки?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Записи в медицинской книжке подтверждают, что у ее владельца нет проблем со здоровьем, которые могут стать препятствием к занятию определенным видом деятельности. Без мед книжки работодатель не может допустить сотрудников определенных сфер деятельности к работе и выполнению их рабочих обязанностей.
Медицинские противопоказания касаются инфекционных заболеваний, патологий разной ихтиологии, психического состояния здоровья. С полным перечнем профессий, представители которых должны проходить первичный и регулярные медосмотры можно ознакомиться в законодательных и нормативных актах.
Проверки наличия медицинской книжки проводятся регулярно, они организовываются для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками. Ответственность за отсутствие или ненадлежащее продление документа распределяется между работодателем и сотрудником и определяется частными случаями.
Ответственность работодателя за отсутствие медкнижки
Наличие медицинской книжки установленного образца является определяющим фактором, который определяет возможность допуска сотрудников к работе. Именно поэтому специалисты определенных профессий и сфер деятельности должны проходить первичный, регулярные и профилактические медицинские осмотры.
Состав медкомиссии определяется в зависимости от выполняемых обязанностей, контактов с другими людьми, продуктами питания или водой.
Медицинская комиссия необходима для оформления и заполнения медкнижки, и ее отсутствие на предприятии или у предпринимателя может привести к определенным санкциям:
- нарушение трудового законодательства грозит работодателю значительными штрафами, они устанавливаются в пределах от 500 до 30000 тыс. рублей;
- в определенных случаях работодателю вменяется уголовная ответственность в виде штрафов, обязательных или исправительных работ, наложением ареста;
- в зависимости от тяжести преступления определяются и другие виды наказаний, таких как приостановка основной деятельности на срок до 90 дней.
Если медкнижка оформлена по правилам, ответственность не предусмотрена. В зону ответственности работодателя включается организация хранения и регулярного продления санитарной книжки для своих сотрудников и специалистов.
Ответственность предусмотрена и за неправильное заполнение медицинской книжки, некорректно пройденную комиссию, собранную в неполном составе. Исключить такую ошибку можно благодаря правильно оформленный направлению, в котором прописываются перечень профильных специалистов и список нужных исследований.
Какую ответственность несет сотрудник без медкнижки
Сотрудник предприятия или наемный работник индивидуального предпринимателя должен пройти первичный медосмотр для оформления книжки. В его зону ответственности включается регулярное прохождение медицинской комиссии по направлению работодателя с целью продления документа на 1 год.
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На прохождение медкомиссии у работника есть определенное время, по истечении которого он может быть уволен за прогулы. Быстро и недорого сервис Быстро-справки.рф поможет получить необходимые медицинские заключения, справки и санитарные книжки в установленные сроки.
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