5 случаев, когда заказ сета суши – удачное решение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Среди широкого разнообразия паназиатских блюд особое место занимают роллы. В Японии суши подаются преимущественно в традиционном формате – порционных нигири весом до 40-50 граммов. А вот в других регионах спросом пользуются роллы – наборы из нескольких кусочков круглой, треугольной или квадратной формы. Вес такого блюда достигает 300-400 граммов. И его вполне достаточно, чтобы полноценно пообедать.
Но поставщики суши не стали себя ограничивать. И вслед за растущим спросом начали предлагать клиентам более солидные наборы. Сеты суши - https://sushi-master.kz/almaty/nabory/ - комплекты, которые включают в себя несколько видов роллов. Они бывают различных типов:
- Универсальные – ассорти разных видов суши, включая холодные и запеченные.
- Тематические – с акцентом на конкретный ингредиент (например, все роллы с икрой, креветкой или лососем).
- ТОПовые – включающие в себя наиболее популярные разновидности суши.
- Вегетарианские – представленные роллами без мясных и рыбных ингредиентов.
Также каждый ресторан паназиатской кухни предлагает на выбор несколько фирменных блюд. Их ассортимент постоянно расширяется, ведь многие клиенты все чаще отдают предпочтение сетам, нежели порционным суши.
Актуальность заказа набора роллов
Покупка сета суши – оптимальный вариант в различных ситуациях:
- Коллеги по работе решили отказаться от стандартного похода в кафе или столовую, а вместо этого устраивают себе настоящий барский обед.
- Группа друзей или знакомых подготавливается к проведению вечеринки или походу на пикник, и обеспечивает достаточный запас провизии.
- Нежданно и негаданно нагрянули гости, и нужно максимально оперативно подготовить вкусные, питательные закуски.
- Сервируется праздничный стол, и хочется разнообразить основное меню оригинальными блюдами.
- Клиент делает лишь первые шаги в освоении паназиатской кулинарии, и заказывает набор из нескольких видов суши, чтобы попробовать как можно больше изысков.
При покупке сета удается автоматически получить сразу три преимущества. Во-первых, располагая набором из нескольких блюд, каждый участник трапезы может «за один присест» попробовать целую линейку кулинарных шедевров. Во-вторых, при заказе сета действует принцип «оптом – дешевле». И потому цена набора будет ниже, чем суммарная стоимость роллов, если покупать их по отдельности. В-третьих, при достижении определенного чека поставщик может предложить еще и бесплатную доставку, что позволяет сэкономить на заказе еды без ущерба ее качеству.
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