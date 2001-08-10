22:57, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как возрастают цены на недвижимость в Санкт-Петербурге в 2021 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главный фактор, который применяется при покупке жилья – это его стоимость. Поэтому люди, желающие улучшить свои бытовые условия, интересуются ценами на квартиры. Повышенным спросом пользуется жилье в Северной столице РФ. В соответствии со статистической информацией Санкт-Петербург занимает 5 место по интенсивности роста цен на квадратные метры.
Что влияет на повышение стоимости недвижимости в Питере
Увеличение цен на квартиры в СПб зависят от различных факторов:
- возможность получения льготного ипотечного кредита;
- повышение спроса на квадратные метры;
- наличие дефицита предложений;
- удорожание строительных материалов и повышение стоимости монтажно-отделочных работ.
В период пандемии 2020 года ставки ЦБ по предоставлению ипотеки снизились до 4,35%. Такая мера была принята для поддержки строительного рынка в сложных условиях. Но предоставление льготы привело к существенному скачку спроса на жилье в Питере. Много людей решили воспользоваться возможностью использовать привлекательные условия кредита для покупки квадратных метров. Кроме этого, клиенты банка начали активно снимать деньги с депозитов и вкладывать их в недвижимость, в связи со снижением процентных ставок по вкладам. Подробную информацию об увеличении цен на жилье можно найти на сайте https://valoapart.ru/company/blog/detail-9968/, где она представлена в форме удобного графика.
Дефицит предложений – одна из причин удорожания жилья в Питере
Снижение предложений на рынке недвижимости о покупке квартир вызвано повышенным спросом на квадратные метры. Ликвидное жилье практически моментально раскупается. Дефицит квартир, выставленных на продажу, также связан с незначительным количеством реализации новых проектов, что связано с карантинными мерами. Повышение цен на недвижимость тесно связано с переходом рынка на плановое финансирование.
Процесс строительства существенно подорожал через пандемию, так как компании-подрядчики вынуждены были длительное время находиться без работы. Это вызвало скачки курса валюты и рост цен на материалы, которые доставлялись из-за границы. По некоторым позициям увеличение стоимости сырья достигло 25%.
Массовая миграция трудовой силы привела к увеличению услуг строителей до 30%. Цены возросли не только на квартиры, но и на апартаменты. При этом спрос на них не падает. Только в первом квартале текущего года в СПб было реализовано на 65% больше апартаментов по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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