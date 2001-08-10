Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Забота о дачном участке – достаточно сложное дело. Не всегда есть возможность вовремя избавиться от быстро выросших сорняков, урожай может пострадать из-за насекомых-вредителей, кроме того, при работе на огороде есть риск подцепить клеща. Важно обезопасить себя, своих близких и домашних питомцев от подобных напастей. Одним из способов является акарицидная обработка от клещей. Благодаря этому можно полностью избавиться от этих паразитов, они не испортят отдых на природе и не помешают работе на участке.

Способы уничтожения борщевика

Еще одной напастью, которая отравляет жизнь огородникам, препятствует росту полезных растений и получению хорошего урожая является борщевик. Это быстрорастущий сорняк, который за короткий срок может захватить большую территорию. При этом это растение ядовито, оно оставляет серьезные ожоги. Так, уничтожение борщевика возможно несколькими способами:

агротехнический. Он заключается в том, что на проблемный участок почвы накладывается слой какого-либо защитного от сорняков материала, а затем на него добавляется сухая трава или опилки, что препятствует росту вредоносных растений;

механический. С помощью лопаты выдергиваются молодые растения вместе с корнями;

биологический. Это достаточно сложный метод борьбы, который заключается в том, чтобы завести на участок специальных насекомых для уничтожения борщевика без вреда полезным культурам;

химический. Наиболее надежный из всех перечисленных. Уничтожение опасного сорняка происходит с помощью специальных гербицидов.

Борьба с насекомыми-вредителями на дачном участке

Сорняки – далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются дачники. Другим распространенным фактором, из-за которого теряется урожай, является насекомые-вредители. Они съедают полезные растения или выросшие плоды. Наиболее надежный и оптимальный способ борьбы с ними – фумигация. Это специальный метод обработки территории от вредных насекомых. При этом ее проводят разными способами. Так, в месте где хранятся пищевые продукты такую процедуру осуществляют с помощью пара. На открытом участке применяется аэрозольная обработка пестицидами. Важно учесть, средства, которые уничтожают вредоносных насекомых полностью безопасны для людей и животных.

В целом существуют различные факторы, которые отравляют жизнь дачникам. Урожай можно потерять из-за сорняков, насекомых-вредителей и т.д. Также не стоит забывать об угрозе укуса клеща. Чтобы не пострадать от этих явлений нужно своевременно провести санитарную обработку участка. Для достижения наибольшего эффекта желательно обратиться за помощью к профессионалам. Опытные специалисты проведут необходимые процедуры с помощью безопасных средств обработки.