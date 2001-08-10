Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2021
Сейчас 19:09
70,97|82,68|66,91
Первый заместитель прокурора Сахалинской области проведет прием граждан в Холмске
12:32, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Першение в горле: причины и лечение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все люди время от времени сталкиваются с разнообразными неприятными ощущениями, связанными с ЛОР-органами. Например, в межсезонье можно легко простыть и слечь с температурой. А зачастую причины, почему першит в горле могут заключаться и вовсе в вашем образе жизни. Поэтому лучше всего хорошенько разобраться, чем вызван дискомфорт, чтобы как можно быстрее избавиться от неприятных ощущений.

Причины першения в горле

Итак, если вы часто чувствуете першение в горле, болезненные ощущения при глотании либо другой дискомфорт, тогда вам определенно стоит купить Фарингоспрей в Минске. Данное лекарственное средство не только эффективно помогает, оно еще и абсолютно безвредно. В состав Фарингоспрея входят только масла бергамота, календулы и облепихи, а благодаря отсутствию спирта применять его могут даже беременные женщины и дети.

Першение могут вызвать следующие причины:

  • ОРВИ или другие заболевания ЛОР-органов, которые сопровождаются воспалением слизистой оболочки горла;

  • Аллергическая реакция;

  • Механическое повреждение, например, от костей рыбы;

  • Термическое воздействие из-за чересчур горячего напитка или еды;

  • Переутруждения связок, из-за которого часто страдают лекторы, консультанты в магазинах, сотрудники колл-центров и другие люди, которые много разговаривают;

  • Заболевания желудочно-кишечного тракта, когда слизистую раздражает желудочный сок, попадающий на нее из желудка;

  • Курение и др.

Как избавиться от першения в горле

В домашних условиях можно избавиться от першения в горле следующими способами:

  1. Приобретите специализированный спрей. Лучше всего остановить свой выбор на Фарингоспрее: благодаря полностью натуральному составу и отсутствию спирта его можно применять всем без исключение, даже детям и беременным женщинам.

  2. Старайтесь отказаться от курения и алкоголя. Вредные привычки провоцируют возникновение болезненных ощущений в горле, а потому отказ от них облегчит ваше состояние.

  3. Следите за состоянием воздуха дома. Особенно это актуально в отопительный сезон, когда воздух слишком сухой и может раздражать слизистую оболочку горла.

  4. Старайтесь не контактировать с аллергенами. В вашей домашней аптечке, помимо Фарингоспрея, всегда должны быть антигистаминные препараты, если вы знаете о том, что имеете аллергию на какие-либо вещества.

  5. Пейте больше теплой жидкости. Вода, чай, некислые соки, морсы и компоты помогают смывать со слизистой оболочки болезнетворные бактерии.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?