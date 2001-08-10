Першение в горле: причины и лечение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все люди время от времени сталкиваются с разнообразными неприятными ощущениями, связанными с ЛОР-органами. Например, в межсезонье можно легко простыть и слечь с температурой. А зачастую причины, почему першит в горле могут заключаться и вовсе в вашем образе жизни. Поэтому лучше всего хорошенько разобраться, чем вызван дискомфорт, чтобы как можно быстрее избавиться от неприятных ощущений.
Причины першения в горле
Итак, если вы часто чувствуете першение в горле, болезненные ощущения при глотании либо другой дискомфорт, тогда вам определенно стоит купить Фарингоспрей в Минске. Данное лекарственное средство не только эффективно помогает, оно еще и абсолютно безвредно. В состав Фарингоспрея входят только масла бергамота, календулы и облепихи, а благодаря отсутствию спирта применять его могут даже беременные женщины и дети.
Першение могут вызвать следующие причины:
ОРВИ или другие заболевания ЛОР-органов, которые сопровождаются воспалением слизистой оболочки горла;
Аллергическая реакция;
Механическое повреждение, например, от костей рыбы;
Термическое воздействие из-за чересчур горячего напитка или еды;
Переутруждения связок, из-за которого часто страдают лекторы, консультанты в магазинах, сотрудники колл-центров и другие люди, которые много разговаривают;
Заболевания желудочно-кишечного тракта, когда слизистую раздражает желудочный сок, попадающий на нее из желудка;
Курение и др.
Как избавиться от першения в горле
В домашних условиях можно избавиться от першения в горле следующими способами:
Приобретите специализированный спрей. Лучше всего остановить свой выбор на Фарингоспрее: благодаря полностью натуральному составу и отсутствию спирта его можно применять всем без исключение, даже детям и беременным женщинам.
Старайтесь отказаться от курения и алкоголя. Вредные привычки провоцируют возникновение болезненных ощущений в горле, а потому отказ от них облегчит ваше состояние.
Следите за состоянием воздуха дома. Особенно это актуально в отопительный сезон, когда воздух слишком сухой и может раздражать слизистую оболочку горла.
Старайтесь не контактировать с аллергенами. В вашей домашней аптечке, помимо Фарингоспрея, всегда должны быть антигистаминные препараты, если вы знаете о том, что имеете аллергию на какие-либо вещества.
Пейте больше теплой жидкости. Вода, чай, некислые соки, морсы и компоты помогают смывать со слизистой оболочки болезнетворные бактерии.
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