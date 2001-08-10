Першение в горле: причины и лечение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все люди время от времени сталкиваются с разнообразными неприятными ощущениями, связанными с ЛОР-органами. Например, в межсезонье можно легко простыть и слечь с температурой. А зачастую причины, почему першит в горле могут заключаться и вовсе в вашем образе жизни. Поэтому лучше всего хорошенько разобраться, чем вызван дискомфорт, чтобы как можно быстрее избавиться от неприятных ощущений.

Причины першения в горле

Итак, если вы часто чувствуете першение в горле, болезненные ощущения при глотании либо другой дискомфорт, тогда вам определенно стоит купить Фарингоспрей в Минске. Данное лекарственное средство не только эффективно помогает, оно еще и абсолютно безвредно. В состав Фарингоспрея входят только масла бергамота, календулы и облепихи, а благодаря отсутствию спирта применять его могут даже беременные женщины и дети.

Першение могут вызвать следующие причины:

ОРВИ или другие заболевания ЛОР-органов, которые сопровождаются воспалением слизистой оболочки горла;

Аллергическая реакция;

Механическое повреждение, например, от костей рыбы;

Термическое воздействие из-за чересчур горячего напитка или еды;

Переутруждения связок, из-за которого часто страдают лекторы, консультанты в магазинах, сотрудники колл-центров и другие люди, которые много разговаривают;

Заболевания желудочно-кишечного тракта, когда слизистую раздражает желудочный сок, попадающий на нее из желудка;

Курение и др.

Как избавиться от першения в горле

В домашних условиях можно избавиться от першения в горле следующими способами: