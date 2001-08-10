Как бороться с насекомыми в доме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К сожалению, очень часто в домах и квартирах заводятся нежелательные “жители” – насекомые, которые причиняют дискомфорт хозяевам. Однако избавиться от них не всегда просто. Именно поэтому надо знать тонкости по борьбе с каждым из видов насекомых, а еще лучше – прибегнуть к помощи профессионалов.
Муравьи
Муравьи – хозяйственные насекомые, которые могут приносить вред как на огородных участках, “распространяя” тлю для добычи сахара, так и в самом доме, часто обитая на пищевых продуктах. Кроме того, у некоторых людей укусы муравьев вызывают аллергию.
Что касается борьбы с такими насекомыми – это достаточно сложно. Обычно муравейники уходят глубоко под землю, чем затрудняют доступ к ним различных средств, поэтому для их выведения необходимы специальное оборудование и препараты.
Для успешного уничтожения муравьев можно:
- правильно подобрать пестициды (преимущественно с содержанием диазинона и хлорпирифоса);
- прибегнуть к народным методам, например раскладывать вокруг их убежищ носители ароматов листьев аниса, опилок, смешанных с протертым чесноком;
- нанять профессионалов, которые помогут вывести муравьев без вреда для других насекомых.
Тараканы
Тараканы любят селиться в темных, укромных местах – под шкафами и кроватями, в щелях, трещинах и т. д. Главной причиной их появления является несоблюдение правил гигиены помещения и скопления еды в труднодоступных местах. Правда, эти насекомые могут появиться даже в абсолютно чистой квартире. Чаще всего они перебираются туда от соседей, а также из подвалов, чердаков и мусоропроводов, подвергшихся санитарной обработке.
Тараканы ненавидят свет, зато очень любят влагу – именно поэтому их чаще всего можно обнаружить на кухне или в ванной. Кроме того, эти насекомые прекрасно переносят различные температуры, а также быстро адаптируются к новым инсектицидам, поэтому травить их самостоятельно крайне не рекомендуется. Это небезопасно для здоровья, да и гарантировать полное уничтожения тараканов может только профессиональная СЭС.
Для уничтожения тараканов можно:
- закрыть все дыры и провести уборку;
- использовать борную кислоту;
- подобрать дезинсектанты;
- вызвать бригаду дезинсекторов.
Клопы
Клопы могут поселиться в квартире в любое время года. При этом антисанитарные условия не являются причиной их появления. Клопы поселяются даже в очень чистых, ухоженных квартирах, ведь главное для них – это тепло и наличие еды, то есть человека. Клопы приходят в помещение извне. Занести в дом личинки или яйца можно на подошве уличной обуви, захватить их с собой с вещами из магазина или из отеля. Но наиболее частая причина появления клопов – проникновение от соседей.
Среди методов уничтожения клопов выделяют:
- термическая обработка (вымораживание, выжигание);
- бытовые химические средства;
- народные средства;
- профессиональная дезинсекция против клопов.
Таким образом, появление нежелательных насекомых – дело мало приятное и трудоемкое в плане их выведения. Однако несмотря на сложности в борьбе с ними, их вполне возможно уничтожить благодаря большому количеству химических средств, народных методов и, предпочтительнее всего, профессиональным службам.
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