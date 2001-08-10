Дезинфекция от плесени: назначение, особенности проведения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Появление грибковых микроорганизмов в жилых домах и на предприятиях представляет серьезную опасность для здоровья людей. Споры могут попасть в легкие и спровоцировать различные заболевания. Если вас интересует дезинфекция предприятий или жилых домов от плесени, вы можете обратиться в «Единую Санитарную Службу». Также полезно заранее ознакомиться с особенностями профессиональной обработки.
Зачем проводить обработку
Плесень представляет собой не только эстетическую проблему. Грибок может нанести вред здоровью людей. Частое присутствие в зараженном помещении приводит к тому, что в легких скапливается большое количество патогенных микроорганизмов.
Появление плесени в здании приводит к аллергическим реакциям и головным болям у людей, которые проводят на территории много времени. Сотрудники могут часто страдать вялотекущими простудными заболеваниями, гриппом. В связи с этим дезинфекция от плесени необходима сразу после обнаружения заражения.
Особенности профессиональной обработки
Существует немало способов борьбы с плесенью. Наиболее эффективный вариант – обращение к профессиональным дезинфекторам. Он предусматривает комплексную подготовку помещений и использование специальных средств с высокой концентрацией активных веществ.
Первым этапом проводится зачистка поверхностей. Если заражение глубокое, клетки грибка проникли в стены, необходимо снимать внешнюю отделку. После подготовки дезинфекция помещений проводится горячим или холодным туманом, жидким раствором или газом. Обработка позволяет удалить заражение и мельчайшие споры в воздухе.
Профессиональное уничтожение плесени позволяет решить проблему с первого раза. Однако для этого важно также устранить первопричину (сырость, протечки труб, нарушение работы вентиляции). На время обработки важно освободить помещение от домашних животных и людей. Препараты для дезинфекции являются токсичными. После сеанса необходимо проветрить помещение в течение нескольких часов.
Вызвать специалистов для обработки жилых и коммерческих помещений можно в «Единой Санитарной Службе». Дезинфекторы используют эффективные средства, профессиональное оборудование, предоставляют гарантию на выполненные работы. Специалисты помогают избавиться от плесени и вредителей за 1 сеанс. Получить подробную информацию или оформить заявку на проведение обработки можно через официальный сайт или по телефону.
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