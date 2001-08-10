Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для эффективной автоматизации производства на предприятиях применяются высокотехнологичные роботизированные ячейки. С их помощью можно прийти к полностью автономной работе станков. Ячейки подходят для крупного и массового производства, повышают эффективность использования роботов. Ручной труд требуется лишь для того, чтобы наполнять лотки очередными заготовками.

Конструктивные особенности

Удобная в эксплуатации, надежная производственная ячейка https://kobotek.ru/katalog/jachejki по ссылке представляет собой конструкцию из нескольких компонентов. Она включает:

корпус — это база, которая служит для гибкой трехсторонней фиксации робота, лотка с заготовками, выступает в качестве станции для тележек;

лоток для деталей — количество варьируется от одного до десяти в зависимости от производственных объемов на предприятии. Сам лоток включает контейнер и специальные пластины с отверстиями;

исполнительный орган всего модуля или робот — подбирается с учетом веса грузов, которые необходимо перемещать. Роботы рассчитаны на 3, 5, 10 или 16 килограммов.

Некоторые модели производственных ячеек дополняются тележками. Они необходимы для оперативной транспортировки лотков с заготовками. Для небольших, средних и крупных партий деталей робототехнические ячейки подбираются индивидуально.

О преимуществах

Ячейки для массового и крупносерийного производства имеют небольшие габариты, поэтому доступ к станкам остается свободным даже в процессе работы. К другим достоинствам относятся:

простота управления роботизированным оборудованием — для освоения всех навыков достаточно одного-двух часов;

легкость программирования операций путем механического перемещения захвата;

наличие встроенных силомоментных датчиков;

финансовая доступность для малых, средних, крупных предприятий;

моментальная остановка при контакте.

Гибкие производственные ячейки созданы для продуктивной совместной работы с людьми, с целью минимизации ручного труда. Предусмотрено изготовление под ключ с учетом индивидуальных особенностей деятельности предприятия. Автоматизация рабочего процесса на производстве — важный шаг к тому, чтобы уменьшить штат программистов и инженеров. Эксплуатация робототехнических ячеек вполне позволяет это сделать. Их внедрение на предприятии снижает нагрузку на персонал, минимизирует расходы на оплату труда инженеров и других специалистов.