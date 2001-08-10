Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2021
Сейчас 02:53
71,24|82,73|66,91
Додь, снег и сильный ветер ожидается в 11-ти районах Сахалинской области 17 октября
22:09, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Производственные ячейки под ключ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

гибкая производственная ячейка

Для эффективной автоматизации производства на предприятиях применяются высокотехнологичные роботизированные ячейки. С их помощью можно прийти к полностью автономной работе станков. Ячейки подходят для крупного и массового производства, повышают эффективность использования роботов. Ручной труд требуется лишь для того, чтобы наполнять лотки очередными заготовками.

Конструктивные особенности

Удобная в эксплуатации, надежная производственная ячейка https://kobotek.ru/katalog/jachejki по ссылке представляет собой конструкцию из нескольких компонентов. Она включает:

  • корпус — это база, которая служит для гибкой трехсторонней фиксации робота, лотка с заготовками, выступает в качестве станции для тележек;
  • лоток для деталей — количество варьируется от одного до десяти в зависимости от производственных объемов на предприятии. Сам лоток включает контейнер и специальные пластины с отверстиями;
  • исполнительный орган всего модуля или робот — подбирается с учетом веса грузов, которые необходимо перемещать. Роботы рассчитаны на 3, 5, 10 или 16 килограммов.

Некоторые модели производственных ячеек дополняются тележками. Они необходимы для оперативной транспортировки лотков с заготовками. Для небольших, средних и крупных партий деталей робототехнические ячейки подбираются индивидуально.

О преимуществах

Ячейки для массового и крупносерийного производства имеют небольшие габариты, поэтому доступ к станкам остается свободным даже в процессе работы. К другим достоинствам относятся:

  • простота управления роботизированным оборудованием — для освоения всех навыков достаточно одного-двух часов;
  • легкость программирования операций путем механического перемещения захвата;
  • наличие встроенных силомоментных датчиков;
  • финансовая доступность для малых, средних, крупных предприятий;
  • моментальная остановка при контакте.

Гибкие производственные ячейки созданы для продуктивной совместной работы с людьми, с целью минимизации ручного труда. Предусмотрено изготовление под ключ с учетом индивидуальных особенностей деятельности предприятия. Автоматизация рабочего процесса на производстве — важный шаг к тому, чтобы уменьшить штат программистов и инженеров. Эксплуатация робототехнических ячеек вполне позволяет это сделать. Их внедрение на предприятии снижает нагрузку на персонал, минимизирует расходы на оплату труда инженеров и других специалистов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?