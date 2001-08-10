Правила эксплуатации авторегистратора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый автомобилист знает, чем полезен видеорегистратор. Это устройство восстанавливает события при ограблении авто, при аварии, ведет контроль передвижения машины, а также выручает во время общения с сотрудником ГИБДД. Часто у пользователей регистраторов возникают вопросы и проблемы по использованию гаджета. Давайте разберем главные пункты эксплуатации видеорегистраторов.

Как крепить устройство в машине

Независимо от цены видеорегистратора крепление выполняется определенными способами. Вариант фиксации зависит от конкретной модели из каталога. Большинство техники устанавливается за счет присосок. Вакуумный кронштейн является универсальным видом крепления, который позволяет надежно зафиксировать регистратор на лобовом стекле. Второй вариант крепления – двусторонний скотч. На современных видеорегистраторах типа CARCAM Z6, есть эластичное крепление, которое позволяет фиксировать с возможностью снять его, когда нужно.

Важно: крепить видео-прибор нужно по центру лобового стекла, чтобы передняя часть капота стала обзорной.

Правила подключения

Данное оборудование в большинстве случаев подключается к электрооборудованию. Есть дешевые варианты, которые получают питание за счет аккумулятора, но это не всегда надолго. Лучше приобретать хорошие регистраторы по дороже, например, видеорегистратор-зеркало CARCAM Z8.

Подключить прибор можно двумя способами: через прикуриватель, к электросети (к плафону освещения салона)

При выполнении соединения к прикуривателю, лучше сделать это по краю лобового стекла, под бардачком, чтобы проводка получилась скрытой. Это получится аккуратным и незаметным.

В случае покупки видеорегистратора с датчиком движения и парковочным режимом данный способ подключения не подойдет. На стоянке автомобиль обесточен, а значит, съемка в этот момент невозможна.

При подключении устройства к электрооборудованию придется тянуть провода под обшивкой. Перед покупкой узнайте напряжение сети в техническом паспорте. Сопоставьте его с типом регистратора, которую выберите. Почти всегда есть разница в показателях. Поэтому вам пригодится преобразователь или адаптер. Это исключит порчу видеорегистрирующего прибора.

Как настроить автомобильный регистратор

Правильная настройка – залог беспроблемной работы прибора. Настройки оборудования выполняются вручную или удаленно посредством интернета (для приборов с GPS-модемом).

Что придется установить во время настройки:

Язык

Разрешение записи и количество кадров за секунду

Длина цикла одной записи (не более 10 минут)

Время и дата

Частота света

Экспозиция

Контраст, яркость, резкость

Видеорегистраторы настраиваются по-разному. У современных моделей есть дополнительные функции, которые тоже настраиваются отдельно.

Правила эксплуатации видеорегистраторов просты и понятны. При выполнении каждого пункта гарантирована бесперебойная работа аппарата.