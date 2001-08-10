Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Желание исповедаться перед священнослужителем, покаяться в грехах может возникнуть у каждого человека на его жизненном пути. Люди, слабые духом, становятся уязвимыми для грехов. Они подвержены воздействию пагубных страстей. Гнев, печаль, уныние, блуд, сребролюбие и чревоугодие — лишь часть смертных грехов, которые присущи человечеству. Только искренняя исповедь и таинство покаяния способны вернуть человека на истинный путь, возвратить его единение с Богом и церковью.

Как подготовиться к исповеди

Покаяние — это настоящее, глубокое признание самому себе и Господу, и священнослужителям в том, что вы согрешили. Это большой и серьезный духовный труд, который может проделать каждый человек. На исповеди он признает, что грех стал чуждым и ненавистным. Выразить раскаяние в содеянном можно после небольшой подготовки. Перед таинством необходимо составить список тех грехов, которые вы хотите перечислить священнику. Говение или подготовка к исповеди обычно начинается за три дня до нее и предусматривает воздержание в помыслах и разговорах, отказ от развлечений, сдержанность в приеме пищи. Сосредоточенная молитва помогает человеку проникнуться осознать тяжесть грехов, сбросить их груз во время исповеди.

О таинстве покаяния: как оно проходит

Чтение молитв священником в церкви — это своеобразное побуждение людей к искренности, признанию грехов. Кающиеся подходят к аналою с Евангелием и крестом, чтобы перед Богом рассказать про поступки, о которых сожалеют. При этом важно не оправдывать себя, признавать вину в содеянном. Люди не должны смущаться, рассказывая о грехах — очень важны искренность и самосознание. Священник во время таинства:

принимает исповедь, выслушивает всех, кто решился рассказать о прегрешениях;

дает подсказки, советы;

покрывает голову человека епитрахилью;

читает разрешительную молитву — отпускает грехи прихожанам.

Примирение с Господом и собственном совестью — вот главный результат таинства покаяния. Если ранее грехи уже были отпущены, на новой исповеди повторять их не нужно.

Покаяние и причащение проводят не только в церкви. Их делают и в домашних условиях, если человек тяжело болен. Родственники помогают умирающему на протяжении всего проведения обряда. Только во время исповеди они покидают комнату и возвращаются уже после прочтения разрешительных молитв. Для вечной жизни души после смерти таинство покаяния имеет огромное значение.