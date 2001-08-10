12:34, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Какие культуры можно порекомендовать для выращивания начинающим дачникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Огромный огород, с которого можно ведрами собирать овощи, фрукты и ягоды, - мечта каждого владельца заветных соток за городом. Однако до нее требуется пройти огромный путь – научиться разбираться в агротехнике, освоиться с графиком полива и внесения удобрений, сориентироваться по приобретению теплицы и грунтованию земли. Чтобы вы могли снизить риск первых утрат и получить бесценный опыт, ведущий продавец удобрений в Ташкенте готов предложить рекомендации по выбору беспроигрышных культур. Их главные преимущества – простота выращивания и гарантированное получение урожая даже при некоторых ошибках начинающего фермера. Подробности – в следующей консультации.
Перечень семян овощей, с которых лучше начинать свое знакомство с любительским огородом
Оптимальными для первых опытов по получению собственного урожая считаются:
- Морковь – растение, посадку которого можно осуществлять при стабильном потеплении. Потребуется самая солнечная грядка, иначе культура вряд ли удивит вас крупными и сочными корнеплодами.
- Редис – одна из самых ранних культур. Посеять семена можно в проходах между рядами с крупными растениями, тем более что редис дает несколько урожаев и имеет неглубокую корневую систему.
- Репчатый лук – растение, грунт для которого должен быть прогретым и слегка влажным. Простая и благодарная при уходе культура, неизменно радующая хорошим урожаем даже неопытных дачников.
- Горох. Сажать его следует в начале мая возле высокой ограды, чтобы не только оценить будущий урожай, но и получить изящное украшение дачного участка в виде дружных зеленых побегов.
- Зелень – подходит для посева в первых числах апреля, и уже через несколько недель даст хорошие побеги. Повторяйте посев каждые две недели, чтобы всегда иметь на столе свежие укроп и петрушку, а также успеть сделать заготовки на зиму до начала осеннего похолодания.
Если вы освоите выращивание перечисленных культур, можно попробовать свои силы в работе с более капризными растениями или цветами, купить семена арбуза в Ташкенте или выделить грядку под патиссоны, предварительно уточнив особенности выращивания новых растений.
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