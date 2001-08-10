Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

БЦ Фабрика Станиславского – это целый деловой квартал, состоящий из монументальных разноэтажных строений, в самом сердце столицы на улице Станиславского. В 2007 году проведена тотальная реконструкция фабричных зданий, занимающих в целом территорию 3,5 га, которая вдохнула в них новую жизнь в современном стиле Loft. Хотя бизнес-центр и отнесен к классу «В+», по своим характеристикам и комфортабельности он не уступает комплексам А-класса. Невероятная атмосфера, которую придали комплексу родом из IX века в наши дни, гармонично совмещает в себе элегантный стиль и функциональность.

Особенности расположения Фабрики Станиславского

Комплекс расположен в одном из центральных, исторически значимых районов Москвы в современном деловом московском кластере. Всего в 600-700 метрах от него находятся станции метро Марксистская и Таганская, по соседству с бизнес-центром пролегает Николоямская улица и Земляной Вал, также добраться до комплекса можно по Садовому кольцу.

Концепция современной Фабрики Станиславского четко продумана и сбалансирована, а наполненность и разнообразие инфраструктуры высоки. В состав бизнес-центра входят ресторан и столовая, отделения банков и банкоматы, конференц-зал, магазины повседневных товаров, действующая театральная студия и нотариальная контора.

Характеристика бизнес-центра

Просторные светлые помещения офисов комплекса в сочетании с уникальным дизайном и грамотностью инфраструктуры лишь повышают его престиж и подогревают интерес к нему. Общая площадь центра – 32000 кв.м. В аренду предоставляются высококлассные помещения с открытой планировкой и разнообразным метражом – от 200 до 1700 кв.м. Во всех офисах выполнен ремонт по высоким стандартам из материалов люксового качества, помещения абсолютно подготовлены для «заселения».

Фабрика Станиславского соответствует всем стандартам и нормам по техническому оснащению:

система центрального кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции;

сплинкерная система пожаротушения;

своя бойлерная и система резервного энергоснабжения.

Доступ в офисные блоки круглосуточно контролируется охраной и системой видеозаписи. В комплексе циркулируют 23 пассажирских лифта типа Schindler, есть также лифт для людей с ограниченными возможностями. На территории делового квартала решен вопрос с парковкой – предусмотрена наземная охраняемая стоянка на 219 машиномест, подземный паркинг на 127 машиномест.