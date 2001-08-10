Возможности использования торговых роботов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое явление, как торговые роботы, надежно обосновалось в условиях торговли на Форекс. С их помощью можно автоматизировать многие процессы, а потому, как показывает практика, около 80% трейдеров применяют подобные программы. Сегодня их можно встретить на любых типах рынков.

Никто не станет оспаривать плюсы подобного решения. С помощью роботов снимается психологическое давление, даже самые сложные стратегии становятся более простыми, в том числе благодаря возможности открытия и закрытия одновременно нескольких позиций за секунды. Погрешности же сводится к минимуму.

Применение торговых роботов Форекс - своеобразный вариант работы, более самостоятельный в отличие от других направлений подобной деятельности.

Основные типы торговых роботов и их возможности

Любая такая программа функционирует по определенным принципам, зафиксированным математическим путём. Торговый робот способен открывать и закрывать позиции, основываясь при этом на перепадах цены объёма и размера капитала конкретного трейдера. Он учитывает величину просадки счёта, технические индикаторы, время суток и другие критерии. Робота всегда можно настроить таким образом, чтобы, например, когда выходят новости, он торговлю прекращал.

Подобные программы способны торговать по тренду или против него. Все торговые советники, представленные сегодня на рынке, классифицируются в зависимости от длительности удержания торговых позиций, они бывают кратко-, средне- и долгосрочные. Последние способны работать на одних и тех же позициях даже по несколько месяцев, кратко- и среднесрочные работают на более компактных интервалах.

Для того чтобы проверить торгового робота, необходимо подвергнуть его тестированию, используя для этой цели демонстрационный или центовый счёт. Либо прочитать о нём отзывы на независимых ресурсах в Интернете, например, тут .

Таким образом, денежные потери сведутся к минимуму, в этом случае важно также учитывать, что демонстрационный счёт зачастую работает без учёта фактора проскальзывания, от чего напрямую зависит эффективность торгового робота.

Получается, что правильно подобранный подобный советник может стать неплохим подспорьем для работы трейдера. В то же время возлагать на него излишние надежды тоже не стоит, по сути, это всего лишь программа, способная в точности выполнять указания своего владельца. Только на трейдера возлагается ответственность за продуманность и фиксацию конкретных параметров.

Источник: timeformlm.com