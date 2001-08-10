Чем привлекателен ИТ-аутсорсинг в Москве для разных компаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня нет, наверное, ни одной компании, у которой не было бы целого парка разнообразного компьютерного оборудования, тем более, если речь идет о Москве. Естественно, оно предполагает необходимость обслуживания, причем как в той части, которая касается железа, так и по ПО. И у компании есть два варианта - отдать эту сферу на аутсорсинг или сделать выбор с пользу собственного специалиста/компьютерного отдела.
Первыми IT аутсорсинг в Москве стали практиковать небольшие компании, которым не нужно было ежедневно обновлять программы и чинить компьютеры, так что расходы на собственную штатную единицу, к тому же немаленькие, представлялись совершенно лишними. И действительно: сотруднику, а тем более сотрудникам нужно платить зарплату, налоги с зарплаты, еще им нужен отпуск и больничные. В результате денег расходуется действительно много, что не всегда оправдано. Аутсорсинг, когда компания платит за фактически потребленный объем услуг, в этой ситуации выглядит отличным решением.
Постепенно на него стали переходить и более крупные компании, поскольку содержание собственного штата сотрудников и им обходилось слишком дорого.
Чем же так привлекательна идея аутсорсинга?
Кроме очевидной финансовой экономии, у нее много других плюсов, например, бесперебойность обслуживания: даже если специалист, который занимается конкретной компанией, заболевает или уходит в отпуск, на рабочий процесс это никак не влияет: его всегда есть кому подменить. И если потребуются услуги в какой-то особой области, специалист тоже наверняка найдется.
С компанией-аутсорсером обязательно заключается официальный договор, так что и для бухгалтерии, и для юридического отдела никаких проблем и вопросов не будет. В договоре прописываются обязанности и права сторон, он предусматривает буквально все. При этом услуги аутсорсинга часто оказываются на удаленке, то есть даже не приходится ждать приезда специалиста в офис, что с московскими пробками очень актуально.
Доступ настраивается профессионалами, к тому же аутсорсер, который нацелен на долгосрочное сотрудничество, совершенно бесплатно проводит аудит и настройку ИТ-инфраструктуры офиса, что в будущем облегчает работу его собственных специалистов и существенно уменьшает количество багов и неполадок в процессе жизнедеятельности офиса в целом. Так что ИТ-аутсорсинг - это действительно удобно и выгодно.
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