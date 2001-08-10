Нужно или нет стерилизовать домашних кошек и котов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наши питомцы нуждаются не только в хорошем питании и уходе, но и в регулярном ветеринарном обслуживании. Кошкам необходимо делать ежегодные прививки от бешенства и распространенных инфекционных заболеваний, а также выполнять общий анализ крови и анализ мочи, чтобы контролировать работу внутренних органов. Если вам необходим ветеринар новосибирск всегда готов предложить множество вариантов, просто зайдите на первый в России маркетплейс услуг и товаров для домашних животных P2Pet.

Много вопросов у владельцев кошек вызывает контроль половой активности. Стерилизовать или нет животное? Попробуем ответить на все вопросы.

Животное кардинально отличается от человека тем, что не может контролировать половое влечение. Чтобы животное оставалось здоровым психически и физически, половой инстинкт должен обязательно быть реализован. Если же хозяева не планируют использовать своего питомца в разведении, необходимо стерилизовать животное, иначе оно будет страдать, а в дальнейшем могут появиться внутренние болезни, например, опухоли половых органов. Кошки, которые «гуляют», доставляют очень много хлопот хозяевам, издают громкие звуки, коты контролируют свою территорию, оставляя очень неприятно пахнущие метки. Выход один – обратиться к ветеринару и решить вопрос радикально, чтобы не мучить животное. Процесс стерилизации для котов несколько проще, им удаляют яички, оставляя при этом мошонку – операция очень простая и не вызывает осложнений, шов при этом очень маленький. У кошек операция несколько сложнее, иногда им удаляют только яичники, иногда яичники с маткой. Перевязка труб у кошек не имеет смысла, потому что животное не будет беременеть, но все равно будет испытывать половое влечение, так как яичники продолжат вырабатывать половые гормоны.

Заглушать половой инстинкт таблетками вредно. Часто такая тактика приводит к возникновению онкологических заболеваний у животного. Стерилизация не наносит никакого вреда здоровью животного. Наоборот, кошки и коты становятся спокойней, игривей, их перестает изнурять нереализованный половой инстинкт. Доказано, что стерилизация продлевает жизнь животному, а также служит профилактикой опухолей половой системы у кошек.

Есть еще один аспект, почему стоит стерилизовать кошку или кота, – это существенно снизит риск того, что животное убежит из дома. Все равно рано или поздно возникнет ситуация, когда кто-то не закроет дверь или форточку, питомец воспользуется шансом и убежит, чтобы найти сородичей и реализовать заложенную природой программу. Сколько таких кошек и котов потом не могут вернуться домой и остаются на улице. Поэтому стерилизация обязательна для домашних животных, которые не участвуют в разведении. Это гуманный и обоснованный способ контроля рождаемости. Если вас интересует стерилизация кошек новосибирск предлагает множество вариантов, заходите на P2Pet и выбирайте наиболее подходящий для вас.