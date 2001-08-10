Как выбрать капельные трубки для орошения?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капельное орошение — простой и максимально эффективный способ полива растений. Этот метод оценили многие и не собираются отказываться от него, ведь это действительно удобно и практично. Для того чтобы организовать капельный полив на своем участке потребуется минимум времени и сил, тем более что можно использовать подручные материалы. Если у вас большой участок или теплица, не обойтись без специальных аксессуаров, купить которые можно в специализированном магазине. Вам понадобиться специальная емкость, сифон, капельная трубка, фитинги.

Преимущества монтажа капельного полива

Капельное орошение — система, которая используется уже давно. Она может быть установлена как на открытом грунте, так и в теплицах. Такое орошение, по сравнению с обычным, имеет массу преимуществ. Прежде всего — это экономия сил и времени. Вам просто нужно включить полив или выключить его при необходимости. Существуют также автоматизированные системы, которые позволяют и во все не контролировать процесс. В этом случае вам просто нужно распланировать график полива и установить его.

Капельный полив осуществляет подачу влаги непосредственно к корневой системе. Не происходит ожогов зеленой части растений, нет лишнего испарения влаги. Также стоит отметить, что при таком орошении не образуется на грунте плотная корка, которую нужно постоянно рыхлить.

Полив участка — довольно трудоемкий и времязатратный процесс. Установив систему капельного орошения можно экономить не только силы, но и деньги. Затраты воды минимальны, так же как и электроэнергии.

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Как выбрать капельную трубку для полива?

Трубки для капельного полива изготавливаются из прочных материалов. Они не ржавеют и не гниют, могут прослужить долгие годы. Существует три типа таких шлангов — эмитерные, щелевые и лабиринтные. Каждый из типов имеет свои особенности и преимущества. Например, если вода для полива не слишком чистая, то в этом случае лучше приобрести сразу эмиттерные трубки. Они обладают способностью к самоочистке. Щелевые трубки быстро засоряются и требуют регулярной очистки. Засорения можно избежать, если установить на водопровод специальные фильтры, но это также дополнительные затраты. Различаются такие трубки также по количеству и расстоянию между отверстиями, толщиной и диаметром. Выбор зависит от типа вашего участка и климата.

Самыми распространенными шлангами для капельного полива являются модели изготовленные из ПВХ. Они прочные, надежные и долговечные, но отверстия в них придется делать самостоятельно. Стоит отметить, что такие шланги могут быть компенсированными и некомпенсированными. В последнем случае интенсивность полива напрямую зависит от напора воды.

Еще один практичный вариант — сочащийся шланг. В нем есть масса мелких отверстий через которые просачивается влага. При необходимости купить ленту для полива, многие отдают предпочтение именно такому шлангу, так как он эффективен и практичен, позволяет осуществлять равномерный полив и при этом экономит воду.

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