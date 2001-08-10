Как правильно выбрать чековую ленту?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время чековая лента применяется почти в любом месте, где ведется торговля: супермаркеты, рестораны, магазины, бутики и т.д. На ней отображаются сведенья о продажах. Продавец обязан выдать чек покупателю, так как это прописано в законодательстве. Чек должен быть напечатан на кассовой ленте, он является документом, по которому покупатель может совершить обмен или возврат купленного товара или воспользоваться своим правом на гарантийное обслуживание. Чековая лента облегчает многие процессы в торговле, сфере услуг, банковской сфере. В России ее стали использовать еще с конца позапрошлого столетия. Сегодня производство чековой ленты значительно усовершенствовалось. В современной чековой ленте уже не узнать тот темно белый кассовый ролик, применяемый в сфере торговли два десятилетия назад. Современные свойства чековой ленты значительно улучшены. Теперь она является рулоном белой бумаги, который абсолютно отвечает требованиям современных обычных кассовых аппаратов и может впитывать краску за короткое время без размытия ее после печати. Чековая лента бывает разных видов. Наиболее популярна в настоящее время стандартная, одно- и двустойная лента. Также популярной является термолента. Она применяется в терминалах, банкоматах, кассовых аппаратах и в другой технике, которая имеет термопринтер. На термобумагу нанесено специальное покрытие, меняющее цвет там, где идет нагрев.

Чтобы правильно купить чековую ленту, необходимо изучить техническую документацию к кассовому аппарату. В ней обычно указывается подходящий вид чековой ленты. Соответственно для покупки ленты потребуется знать главные характеристики кассовой техники: марку оборудования, прохождение модернизации и т.д. Обязательно нужно измерить размер втулки и ширину ранее применяемой в аппарате кассовой ленты. Во внимание берется и вид кассовой ленты: многослойный, однослойный или капиллярный. Плотность рулонов чековой ленты зависит от ее назначения. Качество чековой ленты в первую очередь влияет на продолжительность бесперебойной работы печатного устройства кассового аппарата. В случае проблем с выбором чековой ленты продавцы магазинов всегда помогают консультациями и подсказками, чтобы пользователь приобрел подходящий ему вариант. Также они помогут найти ответы на любые другие вопросы, связанные с оборудованием.