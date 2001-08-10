Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Флаг уже давно перестал быть лишь символом государства. Помимо государственных существуют спортивные, сигнальные, корпоративные и другие виды флагов. Так, например, фирменное полотнище позволяет громко заявить о своей компании или организации. Покупать флаги нынче можно разных размеров: от маленьких настольных флажков до огромных полотен, пестрящихся над землей на высоте несколько десятков метров. По форме флаг обычно является прямоугольным и может применяться как внутри, так и снаружи. Каких-либо ограничений на размеры и пропорции таких изделий сегодня нет, за исключением государственных.

Для коммерческого и личного использования можно заказывать любые флаги, ориентируясь на свои предпочтения, но лучшим вариантом будет придерживаться установленных норм, ведь тогда флаг будет выглядеть логично и стильно. Обычно длина горизонтального знамени должна составлять шестую часть от высоты флагштока. Вертикальный флаг по длине может занимать 30-50% флагштока. Таким размерам и пропорциям следуют при выборе флага.

Перед тем, как купить флаг следует обратить внимание на его изготовление. Полотно может быть односторонним, двусторонним или сшивным. Способ изготовлении и внешний вид у них разные, также флаги отличаются эксплуатационными, функциональными характеристиками и стоимостью. Односторонний флаг представляет собой полотно, где изображение нанесено лишь на одну сторону. Другая сторона является зеркальным отражением первой. На ней изображение будет более тусклым, чем на лицевой стороне. Переход цвета на другую сторону составляет 30-60% в зависимости от вида ткани. У тонной ткани переход цветов на обратную сторону будет выше, чем у плотной. Односторонний флаг – это отличный бюджетный вариант для размещения на крышах и высоких флагштоках, когда отличия в насыщенности цветов между сторонами труднее заметить. У двустороннего флага изображение нанесено на обе стороны и цвета на каждой стороне одинаково насыщены. Для таких полотен применяют плотную ткань, а стоимость самого флага возрастает на половину в сравнении с односторонним. Двусторонние полотна красиво смотрятся как внутри здания, так и снаружи. Сшивной флаг представляет собой два сшитых полотна. Его применяют в случаях, когда у каждой стороны должен быть свой рисунок. Обращайтесь за изготовлением флагов к надежному поставщику, и качество товара будет вас полностью устраивать.