Вклады и доходность: как выбрать банковскую программу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инвестирование финансовых средств с целью увеличения капитала — популярное направление для физических лиц. Граждане выбирают банки, открывают вклады и получают прибыль согласно предложенным условиям. Для достойного пассивного заработка необходимо изучить предложения компаний и найти оптимальное.
Виды вкладов
Некоторые банки предлагают специальные условия для лиц пенсионного возраста и выгодные онлайн, мультивалютные вклады. Но всего можно выделить три основные категории. Это пополняемые вклады, срочные и с частичным снятием денег. Первые создаются для накопления. Если вы выбрали пополняемый вклад, внести сумму на счет можно в любое время. Срочные депозиты часто имеют высокие процентные ставки. Вклад с частичным снятием денег имеет свои преимущества. Клиент банка может не дожидаться срока окончания действия договора, чтобы получить определенную сумму.
Критерии выбора вкладов
При выборе банковской организации следует руководствоваться двумя критериями — надежностью и репутацией, установленными процентными ставками. Имеет значение валюта, в которой вы планируете открывать вклад. От нее зависит доходность. На сайте https://bankiros.ru/deposits/euro можно изучить интересные предложения банков по вкладам в евро и выбрать оптимальное по следующим параметрам:
- срок действия договора, в течение которого деньги находятся на счету;
- минимальный размер суммы взноса;
- возможность пролонгации;
- периодичность выплат накопленных процентов — ежемесячно, раз в неделю, квартал или год;
- дополнительные опции — пополнение, снятие, капитализация, оформление в режиме онлайн, досрочное расторжение договора.
Нельзя называть одни вклады выгодными, а другие — нет. У всех банковских клиентов индивидуальные представления о депозитах, потребности. Поэтому важно правильно расставлять приоритеты. Всем вкладчикам стоит перед заключением договора сравнить предложения разных банков, узнать про страховку, собрать информацию о компании, изучить отзывы о ней. Недавно созданным организациям вкладчики обычно не доверяют. Поскольку имеется риск их исчезновения с рынка без возврата денег клиентам. Многие компании предлагают потенциальным вкладчикам рассчитать доходность с помощью онлайн-калькулятора при определенной сумме депозита по месяцам. Можно узнать итоговый результат с процентами и остановиться на понравившейся программе банка.
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