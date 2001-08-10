Топ-3 жарких стран для зимнего отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сложная ситуация, сложившаяся во всем мире в связи с пандемией коронавируса, сильно ограничила нас в возможности путешествовать заграницу. Всего несколько стран готовы принимать туристов на общих основаниях, поэтому зимний отпуск рекомендуем планировать уже сейчас. К сожалению, в это время года погода нас особенно не радует солнышком. Из-за этого огромной популярностью пользуются туры в Таиланд и другие жаркие страны, которые упростили въезд на свою территорию, послабив карантинные ограничения. Вместе с экспертами hottour.kz мы составили свой топ-3 стран, в которых можно будет с комфортом отдохнуть этой зимой. Группа компаний "ХОТ ТУР" / HOT TOUR работает на рынке России и СНГ с 1998 года, в группу входит ООО "ХОТ ТУР" (www.hottour.ru) и ТОО "HOT TOUR" (www.hottour.kz), а так же международные компании www.hottour.com. Их авторитетному мнению точно можно доверять.
Таиланд
Мы уже говорили, что это одно из самых популярных туристических направлений в пандемию. Здесь у вас будет возможность вдоволь насладиться ленивым пляжным отдыхом на лучших пляжах Пхукета, пляжах Ко Лана, Паттайи или пляже Чавенг на Самуи, заняться дайвингом, отправиться на рыбалку и так далее. Не говоря уже об огромном количестве живописных буддистских храмов и других достопримечательностей Таиланда, которые не оставят равнодушным ни одного туриста. Зимой здесь высокий сезон, поэтому туры рекомендуем бронировать уже сейчас.
Египет
На втором месте по популярности туры в Египет. В это время года температура воздуха тут примерно +25°С, а вода прогревается до +21°С. Кто-то скажет, что это холодно, но, на наш взгляд, лучше погоды для осмотра достопримечательностей быть не может. Если вы увлекаетесь серфингом или всегда хотели попробовать встать на доску, то это ваш шанс! На неспокойном Красном и Средиземном море зимой может подниматься достаточно высокая волна. Обязательно рекомендуем посетить Каир, Луксор, а также забронировать экскурсию в Израиль или Иорданию.
Мальдивы
Что может быть лучше, чем райские острова? Зимние туры на Мальдивы тоже пользуются повышенным спросом среди туристов. С ноября по февраль здесь не слишком жарко и почти нет дождей, при этом море тихое и спокойное, а вода в нем чистая и прозрачная. С точки зрения погоды, доступности отелей и наличия авиабилетов, период Рождества и Нового Года – это идеальное время для поездки на Мальдивы.
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