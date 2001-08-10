23:58, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Плюсы и минусы профессии дизайнера интерьеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в тренде стильные квартиры, дома, офисы, кафе, рестораны, гостиницы. В связи с этим возросла потребность в услугах дизайнеров интерьеров. Освоить эту профессию мечтают завтрашние выпускники школ, а также те, кто хочет сменить свой род деятельности на более интересный и перспективный. Многие уверены, что дизайнер интерьера — «работа-мечта», у которой есть только плюсы. Так ли это, разберемся в статье.
Дизайнер интерьера: плюсы и минусы профессии
Дизайнер интерьера — востребованная, высокооплачиваемая специальность. Однако это справедливо лишь для профессионалов. Чтобы не было недостатка в заказах, а результаты полностью устраивали клиентов, нужны опыт и знания. Если навык — дело наживное, то приступать к работе без определенных знаний нельзя. Чтобы их получить, необязательно поступать в колледж или ВУЗ, можно обучиться на онлайн-курсах дизайна интерьера.
Многие, кто хочет стать дизайнером, считают, что это творческая профессия, требующая от человека умения рисовать. Этот навык действительно пригодится в работе, но не является основным или необходимым. Главное — желание заниматься дизайном, иметь художественный вкус, нестандартное мышление, уметь услышать клиента, быть исполнительным, терпеливым, усидчивым. Имея такие качества, освоить профессию и стать хорошим специалистом не составит большого труда.
Однако, прежде чем тратить время и деньги на обучение, нужно узнать о преимуществах и недостатках данной профессии. Достоинств у нее и правда немало. К плюсам дизайнера интерьера можно отнести:
- Перспективность. Дизайн интерьеров набирает популярность, и по прогнозам специалистов эта тенденция будет только усиливаться.
- Видимые результаты работы. Когда человек видит воплощенный в жизнь удачный проект, его это радует, вдохновляет, придает сил. У хорошего специалиста есть возможность часто испытывать душевный подъем.
- Возможность работать самостоятельно. Вы сами выбираете, устраиваться в офис или стать фрилансером, без руководства или строгих графиков.
- Интересные знакомства. Каждый проект — это новый клиент, который может перейти в категорию приятелей или даже друзей.
- Развитие. Дизайнер интерьера — профессия, требующая всегда быть в курсе последних трендов, стилей, новых направлений, материалов. Потребуется постоянно повышать свои знания, проходить тренинги, участвовать в семинарах.
- Карьерный рост. Со временем можно стать арт-директором или открыть свою студию.
- Высокая зарплата. Оплата труда зависит от региона, конкретной компании, опыта, количества заказов и может достигать 100-150 тыс.рублей.
Есть и недостатки:
- Отсутствие полной свободы творчества. Дизайнер всегда ограничен пожеланиями клиента, его бюджетом, планировкой или другими особенностями помещения.
- Субъективная оценка работы. Создавая проект комфортного, удобного, красивого интерьера, каждый дизайнер рассчитывает получить одобрение от заказчика. Неприятным сюрпризом становится его негативная реакция на, казалось бы, идеальное предложение.
- Неравномерная загрузка. Заказы могут сыпаться как «из рога изобилия», но активные периоды традиционно сменяются затишьем, простоем в ожидании клиента.
- Творческий кризис. Время от времени приходится сталкиваться с усталостью, нехваткой идей, апатией.
Если минусы профессии вас не испугали, вы мечтаете преобразовывать жилое или коммерческое пространство, имеете личные качества, необходимые для успешной работы — дерзайте, все в ваших руках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 03:23 Сегодня Выгоды покупки мобильных лабораторий
- 03:26 Сегодня Как выбрать главную пару на УАЗ
- 03:26 Сегодня Бухгалтерские услуги в Беларуси
- 03:24 Сегодня Проверка квартиры перед покупкой: онлайн, быстро и удобно
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 14:06 Сегодня Бронзу на соревнованиях в Подмосковье "Золотая осень" завоевал юный южносахалинец
- 09:52 Вчера Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 27 Сентября "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
- 14:52 24 Сентября "Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?