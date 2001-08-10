Тихоокеанское
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Плюсы и минусы профессии дизайнера интерьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в тренде стильные квартиры, дома, офисы, кафе, рестораны, гостиницы. В связи с этим возросла потребность в услугах дизайнеров интерьеров. Освоить эту профессию мечтают завтрашние выпускники школ, а также те, кто хочет сменить свой род деятельности на более интересный и перспективный. Многие уверены, что дизайнер интерьера — «работа-мечта», у которой есть только плюсы. Так ли это, разберемся в статье.

Дизайнер интерьера: плюсы и минусы профессии

Дизайнер интерьера — востребованная, высокооплачиваемая специальность. Однако это справедливо лишь для профессионалов. Чтобы не было недостатка в заказах, а результаты полностью устраивали клиентов, нужны опыт и знания. Если навык — дело наживное, то приступать к работе без определенных знаний нельзя. Чтобы их получить, необязательно поступать в колледж или ВУЗ, можно обучиться на онлайн-курсах дизайна интерьера.

Многие, кто хочет стать дизайнером, считают, что это творческая профессия, требующая от человека умения рисовать. Этот навык действительно пригодится в работе, но не является основным или необходимым. Главное — желание заниматься дизайном, иметь художественный вкус, нестандартное мышление, уметь услышать клиента, быть исполнительным, терпеливым, усидчивым. Имея такие качества, освоить профессию и стать хорошим специалистом не составит большого труда.

Однако, прежде чем тратить время и деньги на обучение, нужно узнать о преимуществах и недостатках данной профессии. Достоинств у нее и правда немало. К плюсам дизайнера интерьера можно отнести:

  • Перспективность. Дизайн интерьеров набирает популярность, и по прогнозам специалистов эта тенденция будет только усиливаться.
  • Видимые результаты работы. Когда человек видит воплощенный в жизнь удачный проект, его это радует, вдохновляет, придает сил. У хорошего специалиста есть возможность часто испытывать душевный подъем.
  • Возможность работать самостоятельно. Вы сами выбираете, устраиваться в офис или стать фрилансером, без руководства или строгих графиков.
  • Интересные знакомства. Каждый проект — это новый клиент, который может перейти в категорию приятелей или даже друзей.
  • Развитие. Дизайнер интерьера — профессия, требующая всегда быть в курсе последних трендов, стилей, новых направлений, материалов. Потребуется постоянно повышать свои знания, проходить тренинги, участвовать в семинарах.
  • Карьерный рост. Со временем можно стать арт-директором или открыть свою студию.
  • Высокая зарплата. Оплата труда зависит от региона, конкретной компании, опыта, количества заказов и может достигать 100-150 тыс.рублей.

Есть и недостатки:

  • Отсутствие полной свободы творчества. Дизайнер всегда ограничен пожеланиями клиента, его бюджетом, планировкой или другими особенностями помещения.
  • Субъективная оценка работы. Создавая проект комфортного, удобного, красивого интерьера, каждый дизайнер рассчитывает получить одобрение от заказчика. Неприятным сюрпризом становится его негативная реакция на, казалось бы, идеальное предложение.
  • Неравномерная загрузка. Заказы могут сыпаться как «из рога изобилия», но активные периоды традиционно сменяются затишьем, простоем в ожидании клиента.
  • Творческий кризис. Время от времени приходится сталкиваться с усталостью, нехваткой идей, апатией.

Если минусы профессии вас не испугали, вы мечтаете преобразовывать жилое или коммерческое пространство, имеете личные качества, необходимые для успешной работы — дерзайте, все в ваших руках.

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