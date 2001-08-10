Плюсы и минусы профессии дизайнера интерьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в тренде стильные квартиры, дома, офисы, кафе, рестораны, гостиницы. В связи с этим возросла потребность в услугах дизайнеров интерьеров. Освоить эту профессию мечтают завтрашние выпускники школ, а также те, кто хочет сменить свой род деятельности на более интересный и перспективный. Многие уверены, что дизайнер интерьера — «работа-мечта», у которой есть только плюсы. Так ли это, разберемся в статье.

Дизайнер интерьера: плюсы и минусы профессии

Дизайнер интерьера — востребованная, высокооплачиваемая специальность. Однако это справедливо лишь для профессионалов. Чтобы не было недостатка в заказах, а результаты полностью устраивали клиентов, нужны опыт и знания. Если навык — дело наживное, то приступать к работе без определенных знаний нельзя. Чтобы их получить, необязательно поступать в колледж или ВУЗ, можно обучиться на онлайн-курсах дизайна интерьера.



Многие, кто хочет стать дизайнером, считают, что это творческая профессия, требующая от человека умения рисовать. Этот навык действительно пригодится в работе, но не является основным или необходимым. Главное — желание заниматься дизайном, иметь художественный вкус, нестандартное мышление, уметь услышать клиента, быть исполнительным, терпеливым, усидчивым. Имея такие качества, освоить профессию и стать хорошим специалистом не составит большого труда.



Однако, прежде чем тратить время и деньги на обучение, нужно узнать о преимуществах и недостатках данной профессии. Достоинств у нее и правда немало. К плюсам дизайнера интерьера можно отнести:

Перспективность. Дизайн интерьеров набирает популярность, и по прогнозам специалистов эта тенденция будет только усиливаться.

Видимые результаты работы. Когда человек видит воплощенный в жизнь удачный проект, его это радует, вдохновляет, придает сил. У хорошего специалиста есть возможность часто испытывать душевный подъем.

Возможность работать самостоятельно. Вы сами выбираете, устраиваться в офис или стать фрилансером, без руководства или строгих графиков.

Интересные знакомства. Каждый проект — это новый клиент, который может перейти в категорию приятелей или даже друзей.

Развитие. Дизайнер интерьера — профессия, требующая всегда быть в курсе последних трендов, стилей, новых направлений, материалов. Потребуется постоянно повышать свои знания, проходить тренинги, участвовать в семинарах.

Карьерный рост. Со временем можно стать арт-директором или открыть свою студию.

Высокая зарплата. Оплата труда зависит от региона, конкретной компании, опыта, количества заказов и может достигать 100-150 тыс.рублей.

Есть и недостатки:

Отсутствие полной свободы творчества. Дизайнер всегда ограничен пожеланиями клиента, его бюджетом, планировкой или другими особенностями помещения.

Субъективная оценка работы. Создавая проект комфортного, удобного, красивого интерьера, каждый дизайнер рассчитывает получить одобрение от заказчика. Неприятным сюрпризом становится его негативная реакция на, казалось бы, идеальное предложение.

Неравномерная загрузка. Заказы могут сыпаться как «из рога изобилия», но активные периоды традиционно сменяются затишьем, простоем в ожидании клиента.

Творческий кризис. Время от времени приходится сталкиваться с усталостью, нехваткой идей, апатией.

Если минусы профессии вас не испугали, вы мечтаете преобразовывать жилое или коммерческое пространство, имеете личные качества, необходимые для успешной работы — дерзайте, все в ваших руках.