03:35, Сегодня | Разнообразные статьи на актуальные темы
Стоит ли ИП и бизнесу переходить на онлайн-кассу?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Что общего у малого и среднего бизнеса, общепита, ритейла и сервисов доставки еды? И владельцы, и сотрудники хотят работать эффективно в любой обстановке. Для этого важно быстро проводить кассовые и многие другие операции. Понятно, что стандартные «железные» кассы, привязанные к торговому объекту, для этого не подходят.
Но теперь есть отличная альтернатива – онлайн-касса для ИП, которую уже оценили многие предприниматели. Что она собой представляет? Это приложение для смартфона, компьютера или планшета, которое работает в паре с принтером и не требует подключения СКНО. Есть как автономные (iKassa FM), так и мобильные кассы (iKassa Smart).
Какие возможности открываются при использовании iKassa?
- Пользователь получает все опции банковского терминала и программной кассы в одном устройстве. Эти устройства – самые востребованные у служб доставки, интернет-магазинов и компаний, специализирующихся на ритейле.
- Легко принимать наличные, безналичные и бесконтактные платежи, так как устройство работает как касса при расчете наличными и как терминал при безналичной оплате. Касса принимает к оплате подарочные сертификаты и карты рассрочки.
- Автономность. Все программные кассы iKassa работают с компактным СКО (средство контроля оператора), которое выполняет все функции СКНО. При этом всегда есть доступ к мобильному интернету с помощью wi-fi или обычной sim-карты.
- Быстрая интеграция с внешними сервисами, товароучетными и другими системами. Для стабильного соединения не придется подключать внешние устройства, а мощный аккумулятор позволит комфортно работать всю смену – до 10 часов.
- Минимальные затраты: просто выбирайте в банке подходящий тариф для обслуживания терминала. Готовое решение стоит 181 BYN, программное обеспечение – бесплатное, абонентское обслуживание – от 14.5 BYN, регистрация в АИС ПКС iKassa – 43 BYN.
- Прозрачная отчетность и безопасность. Можно настроить персональный доступ для определенных пользователей, получать подробные отчеты и развернутую аналитику в личном кабинете, а также обеспечить автоматическую отправку чеков в налоговую.
У компании-производителя есть сразу несколько разных коробочных решений, каждое из которых отличается своими особенностями и преимуществами. Например, PAX a930 сочетает в себе все преимущества программной кассы и подходит для служб доставки, курьеров, выездной торговли и интернет-магазинов.
Не важно, какое решение выбирает предприниматель. Уже на старте и собственники бизнеса, и сотрудники ощущают полную свободу: больше они не привязаны к стационарной кассе и могут выполнять широкий перечень операций из любой точки. Это удобно, безопасно, просто и выгодно.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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