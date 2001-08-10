Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корейские тканевые маски – средство экспресс-ухода за кожей лица. Изделия подходят для того, чтобы моментально привести кожный покров в полный порядок. Они увлажняют, разглаживают маленькие морщины и делают кожу ровнее. Изделия идеально подходят для использования в самолете, поезде и автобусе. Корейские производители выпускают качественные тканевые маски на любой вкус. Иногда бывает трудно определиться, какое изделие приобрести. Это происходит из-за того, что в магазинах предоставлен огромный ассортимент масок. Каждая женщина сможет подобрать для себя подходящее изделие и сделает выбор в пользу качественного и эффективного продукта. Для того чтобы было проще определиться, какую маску купить, необходимо посмотреть ТОП-10 лучших средств.

Свойства тканевых масок

При их выборе нужно обращать внимание на то, что находится в составе, из чего сделана тканевая основа. Желательно покупать изделия из бамбука или натурального хлопка, чтобы в кожу не попадали вредные элементы. Они могут быть для увлажнения, питания, омоложения и выравнивания тона кожи. Именно корейские изделия делаются из натуральных и безопасных материалов. В маске будут присутствовать качественные компоненты, которые несут только пользу для лица.

В составе могут быть следующие ингредиенты:

гиалоурановая кислота;

животные и растительные вещества;

травяные растения;

экстракты фруктов и овощей;

водоросли.

Купить качественные и безопасные маски можно по ссылке https://atami-jap.ru/katalog/uhod_za_litsom/shag_7_maski/tkanevye. В каталоге большой выбор средств, которые помогут быть всегда красивой и молодой.

Топ-10 корейских тканевых масок

Для того чтобы не ходить и не выбирать изделия в обычном магазине, можно заказать их в интернете. На сайте будет указан состав, для чего нужна маска, как правильно её использовать и как часто. Есть самые популярные изделия, которыми пользуются многие девушки и женщины, чтобы за 20 минут восстановить кожу.

Топ-10 тканевых масок:

Изделие с изображением животных имеет красивый и интересный внешний вид. Можно найти маски в виде панды, лисы, тигра, кошки, овечки и т.д. Такие изделия помогают убрать отечность на лице и увлажнить кожу. Изделие черного цвета. Особенность заключается в том, что открыв упаковку, покупатель увидит не белую, а темную маску. В составе присутствует бурый уголь и гиалоурановая кислота. Компоненты помогают очистить поры от грязи и пыли, наполнить кожу витаминами и полезными веществами. Маска с алоэ подойдет в том случае, если на лице раздражение, акне, угревая сыпь и воспалительный процесс. Изделие с зеленым чаем подходит для тех людей, у кого чувствительный тип кожи. Если применять маску несколько раз в неделю, можно избавиться от воспалений на лице. Маска с гиалоурановой кислотой поможет коже более интенсивно вырабатывать коллаген. Это позволит женщине остаться молодой на долгие годы. Изделие с добавлением меда хорошо помогает избавиться от пигментации на коже и убрать морщины. Маска с жемчугом отлично борется с возрастными изменениями, пигментными пятнами. Изделия можно применять женщинам, у которых избыток липидов, так как порошок жемчуга помогает контролировать работу сальных желез. Маска с гранатом улучшает кровообращение в верхних слоях кожного покрова, устраняет мимические морщины. Изделие с коллагеном делает кожу мягкой, эластичной и упругой. Такие маски имеют омолаживающее действие. Маска с муцином улитки быстро восстанавливает поврежденные места на лице. Кожа будет молодой, красивой и ухоженной.

Тканевые разрешается делать несколько раз в неделю, чтобы омолаживать, тонизировать, увлажнять и питать кожу.