Роль промоутеров в рекламе товаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Промоутер – человек, который демонстрирует и предоставляет информацию о продуктах брендов или компаний. В его обязанности входит рассказать потенциальным покупателям о технических характеристиках, недостатках и преимуществах товаров или услуг, давать рекомендации по выбору продукта, отвечать на любые вопросы. Основная задача промоутера – повысить узнаваемость бренда, создать положительный имидж, заинтересовать и убедить клиентов приобрести продукт бренда, который они представляют.

Промоутеры выступают лицом бренда на торговых выставках, презентациях, конференциях и других корпоративных мероприятиях. Они создают первое впечатление о бренде, поэтому их внешнему виду уделяется особое внимание. Рабочая форма промоутеров – одежда, аксессуары с фирменными логотипами, выполненные обычно в цветовой схеме бренда. Она должна выглядеть профессионально, быть удобной, так как промоутеры проводят много времени на публике и принимают активное участие в промо-акциях. Они раздают посетителям мероприятия рекламные материалы (листовки, брошюры), бесплатные, образцы продукции, подарки, используют интерактивные материалы (видео, диаграммы, слайд-шоу).

Команда промоутеров обычно носит яркую корпоративную одежду с логотипом, которая привлекает внимание прохожих и создает ажиотаж. Повышенное внимание создает спрос и повышает продажи. Форма промоутеров продумана до деталей. Аксессуары – бейсболки, шапки, шарфы, холщовые сумки для раздачи листовок – также выполнены в фирменном стиле. Холщовые сумки с логотипом – тренд в устойчивой моде, набирающий популярность. Этот стильный повседневный аксессуар, который может полностью заменить пластиковые пакеты и служить бесплатной долговечной рекламой, так же можно заказать качественную и стойкую печать на холщовых сумках для промоутеров и клиентов.

Работа промоутером требует качества, необходимые в сфере продаж и обслуживания. Промоутеры принимают участие в продвижении бренда или конкретной линейки продуктов. Они напрямую общаются с клиентами, поэтому важны сильные коммуникативные, презентационные навыки, клиентоориентированный подход, умение убеждать, завоевывать доверие для создания хорошего впечатления о компании и положительного имиджа. Необходимо понимать предпочтения потребителей и легко, открыто взаимодействовать с незнакомыми людьми. Дружелюбность, непринужденность, позитивное, уважительное отношение к посетителям – ключ к успеху. Клиенты должны почувствовать себя ценными. Не менее важна уверенность, с которой промоутер рассказывает о бренде, его продукции и отвечает на вопросы. Если эксперт сам верит в то, что продвигает, люди с большей вероятностью будут слушать. Эти качества помогут наладить прочную связь с потребителями, расширить клиентскую базу и увеличить доход. Клиенты с положительным опытом покупок продуктии бренда с большей вероятностью повторно совершат покупки и посоветуют её своим близким, друзьям, знакомым.

Профессия промоутера зародилась в автомобильной промышленности, когда девушки в привлекательных нарядах присутствовали на презентациях новых автомобилей. В нынешнее время промоутеры работают в самых разных отраслях, так как продвижение необходимо для любого бизнеса – в сфере развлечений, торговле, спорте, производстве товаров народного потребления. Промоутер может работать как независимый подрядчик или сотрудник компании. Работая в компании, он сотрудничает с отделами продаж и маркетинга для разработки и реализации эффективных кампаний по привлечению новых клиентов, продвижению новых продуктов. Существуют промоутерские агентства, которые специализируются на продвижении различных видов бизнеса и его проектов.