Основные преимущества сайдинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сайдинг – это самый популярный из современных облицовочных материалов, который представлен панелями разной длины, изготовленных из разных материалов. Самым популярным на сегодняшний день является сайдинг из ПВХ, менее популярны модели из металла, сэндвич-панелей.

Значительно реже встречаются варианты из фиброцемента, ещё реже встречается деревянный, хотя именно из дерева изготавливали сайдинг на заре его популярности в США.

Любой сайдинг устанавливается на специальный каркас, изготавливаемый из дерева или оцинкованной стали. Благодаря конструкции каркаса, под сайдинг часто кладут утеплитель.

При покупке материала главное не нарваться на некачественный – он будет выцветать на солнце и трескаться от мороза. Если вам нужен действительно качественный сайдинг по приятной цене, то его можно приобрести по ссылке - https://www.docke.ru/.

Сейчас мы рассмотрим самые популярные типы по отдельности, узнаем их главные достоинства.

Преимущества сайдинга из ПВХ (виниловый)

Виниловый ПВХ-сайдинг появился в начале 1960-х годов. Первое время он уступал по популярности традиционному деревянному сайдингу, но благодаря своей долговечности и неприхотливости быстро завоевал лидирующие позиции на строительном рынке. В составе современного сайдинга 80% ПВХ-пластика, остальные 20% - это пластификаторы, красители и другие добавки.

Качественный сайдинг прекрасно переносит температурные перепады, кроме того, он не выгорает на солнце в течении нескольких десятилетий.

Современные ПВХ панели изготавливаются двухслойными – это метод коэкструзии. Однослойный сайдинг давно уже не производится именитыми производителями.

Одно из самых главных достоинств винилового пластика – это долговечность. По сравнению с деревянным пластиком, ПВХ модели выгодно отличаются, они служат около 50 лет. Маленькая оговорка – чтобы сайдинг прослужил столько лет, он изначально должен быть качественный.

Сайдинг выполняет роль ветрозащиты, он защищает стену от намокания и ультрафиолетовых лучей. При этом материал не является утеплителем, его задача скорее декоративная, утеплитель монтируется под сайдингом.

Если монтаж выполнен правильно, с небольшим вентиляционным зазором, то на стене не будет собираться конденсат, появляться плесень и грибок.

Современные модели фасадного сайдинга отличаются огромным разнообразием форм и расцветок, есть модели, имитирующее натуральные материалы – кирпич, камень, бревно и брус.

Сайдинг из ПВХ отличается достаточно высокой прочностью, панели повреждаются при серьёзном механическом воздействии, но от такого страдает любой сайдинг, кроме самого экзотического – панелей из камня и закалённого стекла. Многие утверждают, что металлический сайдинг прочнее, но тонкий металл при ударах деформируется, все равно придётся менять панель в случае повреждения, как пластиковую, так и металлическую.

Монтаж лёгкого сайдинга прост – даже один человек сможет справится с этой задачей. Облицовка из ПВХ пластика практически не нуждается в уходе, если панели запылятся или загрязняться, их достаточно помыть обычной водой, желательно под давлением, но можно воспользоваться обычным поливочным шлангом и щёткой.

Металлический сайдинг и его преимущества

Металлический сайдинг на втором месте по популярности после сайдинга из пластика. Многие выбирают металл как символ надёжности, хотя назвать тонкие панели из оцинкованной жести эталоном прочности нельзя даже с большой натяжкой – они деформируются даже от слабых ударов кулаком.

Металлический обычно делается из оцинкованной стали, иногда в продаже встречаются панели из алюминия, но они очень дорогие. Современный металлический сайдинг имеет дополнительную защиту от коррозии – полимерное покрытие. Уже из состава материала ясно, что он будет стоить значительно дороже, чем панели из ПВХ.

В декоративном плане металлосайдинг тоже проигрывает фасадным панелям из ПВХ – в гамме нет металлических панелей под кирпич, камень и так далее.

Основные преимущества:

длительный срок службы;

высокая пожаробезопасность,

солидный внешний вид, сразу видно, что это металл;

способность выдерживать экстремально низкие или высокие температурные перепады.

Сайдинг из фиброцемента

Цементный сайдинг встречается достаточно редко, но он имеет самые высокие декоративные функции – фасадные панели под кирпич и натуральный камень внешне ничем не отличаются от натуральных материалов, непрофессионал, даже пощупав материал не угадает, что это обычный цемент с добавками из целлюлозы.

Основные достоинства материала – 100% негорючесть, высокая прочность, простота в обслуживании, высокие декоративно-эстетические свойства.

Подведя итоги, можно с уверенностью сказать, что сайдинг из ПВХ – это лучший отделочный материал в соотношении цена/качество.