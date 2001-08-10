Косметический бренд Ekel

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ekel — южнокорейский бренд, долгое время компания продавала свою продукцию только внутри страны. Но по мере роста популярности рынок расширили на Америку и Азию. Сейчас приобрести товары от Ekel можно практически в любом уголке мира.

Принципы работы и преимущества компании

Девиз компании: «Качество должно быть доступным». Это отражается во всей продукции бренда — непревзойденное качество всех косметических средств по разумной цене. Всю продукцию тестируют в собственных лабораториях, постоянно изучают действие различных природных ингредиентов на структуру эпидермиса.

Преимущества:

на всех этапах производства применяют только современное оборудование;

постоянно внедряют новые технологии и инновационные решения;

в составе только натуральные компоненты;

гипоаллергенность;

оптимальное соотношение цены и качества;

гарантия безопасности и эффективности продукции, вся косметика сертифицирована.

Если вы хотите открыть магазин по продаже корейской косметики или закупить оригинальную продукцию оптом, есть надежный поставщик Ekel.

Ассортимент

Компания Ekel выпускает различные уходовые средства:

тканевые и 3-D маски, масски-пленки;

пенки для умывания;

дневные и ночные кремы для лица;

скатки и пилинги;

гели, кремы для ног;

питательные, увлажняющие, очищающие и омолаживающие средства для ухода за проблемной, возрастной, обезвоженной кожей.

Результат заметен после нескольких применений. А при регулярном использовании кожа становится упругой, сияющей, свежей и здоровой.

Популярные средства

По отзывам женщин, все косметика Ekel отлично борется с различными несовершенствами кожи, цена вполне соответствует качеству.

Что можно выбрать:

Snail soothing gel 97%. Гель на основе муцина улитки, можно использовать для ухода за кожей лица, тела, головы, для ногтей. Универсальное средство для женщин, мужчин, безопасно для детей. Гель оказывает восстанавливающее, увлажняющее, защитное действие, повышает тургор кожи, выравнивает тон и текстуру. Гель Soothing gel honey. Средство на основе меда питает, увлажняет, разглаживает кожу. Убирает шелушение, признаки воспаления, препятствует появлению прыщей. При регулярном применении дерма становится упругой, гладкой, эластичной. Можно наносить на кожу лица, тела, на волосы. Крем для кожи вокруг глаз Peptide-9 eye cream. Содержит укрепляющие пептиды, оказывает выраженный лифтинг-эффект. Крем разглаживает «гусиные лапки», убирает темные круги под глазами. Пептиды в комплексе с гиалуроновой кислотой создают эффект ботокса. Крем для ног Foot cream lavender. Успокаивающий крем на основе экстракта лаванды увлажняет, смягчает кожу стоп, снимает раздражение. Содержит свободные кислоты, которые ускоряют процессы регенерации. Средство хорошо помогает при ожогах, царапинах. Ampule cream hyaluronic acid. Ампульный крем на основе гиалуроновой кислоты, быстро впитывается, не оставляет липкой пленки на коже. Действие — увлажнение, тонизирование, активизация выработки собственной гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена. Активные вещества выравнивают цвет лица, разглаживают морщины, питают ткани витаминами. Тканевая маска с экстрактом красного женьшеня — Essence mask red ginseng. Подходит для кожи любого типа. Устраняет признаки усталости и стресса, увядания. Освежает, мгновенно и надолго увлажняет, убирает отеки, сужает поры. Кожа выглядит молодой, свежей. упругой.

Отзывы о продукции Ekel только положительные. Покупательницы отмечают, что средства качественные, эффективные, не вызывают аллергических реакций, стоимость приемлемая.