Биде Devon & Devon – изящное воплощение викторианского стиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Английская торговая марка Devon & Devon знаменита на весь мир, она специализируется на производстве аксессуаров и мебели для ванной комнаты, изделия выполнены в винтажном стиле. На исследовательскую деятельность фабрика потратила около 10 лет, а производственная деятельность составляет 60 лет. Основой целью компании является воспроизведение в дизайне сантехники английского классического стиля. Так же они стремятся сохранить в своих продуктах атмосферу старины.

В основе производственного процесса лежат технологии, не изменяющиеся более 100 лет. Работникам Devon&Devon пришлось приложить достаточно много усилий для того, чтобы современные технологические нововведения гармонично совмещались с идеями компании. Пример стиля для Devon&Devon – это дворцы старой Англии, дизайн облицовочных материалов которых фабрика старается воспроизводить с максимальной точностью.

Компания Devon&Devon, совмещая все преимущества современного производственного процесса, изготавливает изящные предметы сантехники, в том числе биде Devon&Devon, при этом большое внимание уделяется глубине и единству проработки стиля, и технологическим особенностям облицовочных материалов викторианства.

Согласно правилам дизайна, ванные комнаты должны отличаться своей «изюминкой», по этой причине проектировщики исполняют работу таким образом, чтобы их творения могли отвечать всем эмоциональным, разнообразным и глубоко эстетическим технологическим требованиям покупателей. Ванные комнаты, украшенные биде Devon&Devon, призваны воплощать в себе современный образ викторианского стиля и «Галантной эпохи».

В современном мире биде уже давно является не предметом роскоши, а необходимости. Его используют для профилактики заболеваний и гигиены. Размеры и форма биде мало чем отличается от привычного унитаза, даже функции взаимосвязаны между собой, именно по этой причине их устанавливают рядом. Чтобы в ванной комнате сохранить гармонию лучше всего унитаз и биде выбрать от одного производителя и из одного линейного ряда, тогда они будут сочетаться между собой.

Предметы сантехники Devon&Devon изготавливаются из лучшего мрамора и сантехнического фаянса. Тонкое сочетание качества и красоты, многообразие светлых тонов, а также технологичность и точность форм делают биде Devon&Devon крайне необходимым сантехническим изделием, без которого не может обойтись ни одна современная ванная.

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

Всю сантехнику можно купить в фирменном салоне SANMALL и в интернет-магазине

Сайт: https://sanmall.ru