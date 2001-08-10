Особенности и использование маскировочной сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В процессе ловли некоторых видов животных приходится задействовать специальные принадлежности. Маскировочная сеть поможет добиться необходимого результата. Изделие помогает прятать некоторые вещи, которые могут отпугнуть будущую добычу или же вызвать у нее настороженность. Некоторые охотники, обладающие значительным опытом, умело используют данную продукцию, чтобы замаскироваться. Это позволяет добиться наибольшего приближения животного. Изделия, предлагаемые нашим магазином, характеризуются своей практичностью. Мы предлагаем сделать выгодный заказ через сайт.

Маскировочная сеть в Минске: как выбрать

Пользуясь Интернетом, легко заказать и купить маскировочную сеть через наш сайт компании «BELEXTREME». Главное – сделать верный выбор. В этом помогут рекомендации экспертов. Они советуют обращать внимание на несколько важных аспектов. В первую очередь, на строение товара. Оно отличается своей простотой: к основе крепится материал. Также в состав входит переплетенная веревка из полиамида. У нее есть ячейки, отличающиеся по физическим параметрам. Чем меньше структура, тем больше цена, назначаемая за продукцию. Ткань, подготовленная особым образом, фиксируется. Для этого может использоваться клей, нитки или специальные скобы.

Второй аспект, требующий внимания, это оттенок. Здесь проблем возникнуть не должно. Чтобы сделать верный выбор, нужно знать, в какой местности будет использоваться купленная сетка. Также рекомендуется учитывать актуальный сезон.

Маскировочная сеть для охоты: особенности

В качестве основы любого изделия, вне зависимости от его типа, выступает сеть. На ней располагаются ленточки из материала определенных тонов. В списке наиболее важных качеств: маскировочной сети:

отсутствие посторонних звуков в процессе эксплуатации;

гидрофобность. Товары такого типа не впитывают влагу;

стойкость к воздействию внешних факторов;

длительный срок использования;

устойчивость к пламени. Изделия не горят, не способствуют распространению огня;

длительный срок использования, на протяжении которого ткань не становится блеклой;

отсутствие бликов в случае попадания на поверхность солнечных лучей;

разнообразие вариантов, представленных в каталоге на сайте компании.

Умело используя продукцию, представленную на сайте, можно быстро замаскировать определенный объект или же самого охотника.