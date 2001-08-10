Проверка квартиры перед покупкой: онлайн, быстро и удобно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выбирая квартиру для покупки, нужно проверять объект на юридическую чистоту. Справку с необходимыми данными о недвижимости можно заказать через интернет, потратив минимум времени.
Самостоятельная проверка недвижимости: как это работает
Покупая квартиру, нужно обязательно убедиться в отсутствии каких-либо юридических проблем. Для вторичного рынка недвижимости, на котором каждый объект имеет свою историю, это особенно важно.
Для получения полной информации о квартире закажите выписку из ЕГРН. В документе будут отражены официальные данные об интересующем вас объекте.
Где и как проверять официально
Можно воспользоваться сайтом Reestr.net, предлагающим широкий функционал:
- официальный заказ выписки из ЕГРН;
- проверка недвижимого объекта на юридическую чистоту (по всем основным пунктам);
- получение точных данных о том, кто является собственником объекта;
- проверка недвижимости на ограничения.
Важно – продавать недвижимость может только собственник, поэтому первым шагом должна стать проверка права собственности на объект. Закажите справку, получите точные данные и сверьте их с информацией, предоставленной продавцом. Убедитесь, что он имеет право на данный объект.
Публичная кадастровая карта
Посмотреть в режиме онлайн кадастровую карту можно на странице https://reestr.net/kadastrovaya-karta, здесь предусмотрена удобная форма поиска недвижимости – введите кадастровый номер или точный адрес, чтобы система показала информацию. Карта имеет расширенные данные, включая справочную информацию о квартирах. Это полезный инструмент, доступный всем желающим в режиме онлайн.
Алгоритм заказа справки для проверки квартиры
Выписка из Росреестра – это официальный документ, подтверждающий право владения объектом недвижимости. Заказать справку для проверки квартиры очень просто:
- Заходите на сайт Reestr.net и находите объект (по адресу или номеру).
- Оформляете простую форму (заказываете проверку недвижимости) и оплачиваете услугу.
- Получаете подробный отчет на электронную почту (приходит в течение нескольких часов).
Проверка юридической чистоты предусматривает получение информации о собственнике, наличии или отсутствии ареста и обременений на жилье (например, если квартира находится в залоге, это будет отражено в документе), наличии открытых судебных разбирательств и т.д. Проверка осуществляется по разным базам, включая Росреестр, ФССП и др.
Проверяйте квартиру перед покупкой и заключайте безопасные сделки, тем более через сайт Reestr.net заказывать отчет с полной информацией о недвижимости легко и просто.
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