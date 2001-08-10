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Бьюти-процедуры, которые способны преобразить внешность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня есть все возможности, чтобы быть красивой. Многочисленные салоны красоты предлагают своим клиентам самые разные бьюти-услуги:
- профессиональный макияж;
- парикмахерские услуги;
- ламинирование и ботокс для волос;
- инъекционные методики – мезотерапия, ботулинотерапия, биоревитализация;
- перманентный макияж;
- массаж лица;
- косметологические чистки, удаление пигмента, пилинги и многое другое.
В Одинцово есть много салонов красоты, но особенно стоит выделить салон «СВ СПА» – один из старейших и популярнейших салонов Одинцово. Здесь клиентам предлагают бьюти-услуги на самом высоком уровне, с применением новейшего оборудования. В салон красоты можно записаться на косметологические процедуры для лица и тела, на визаж и макияж, а также воспользоваться парикмахерскими услугами или возможностями ногтевого сервиса.
Мезотерапия
Одна из процедур, которая выполняется в салоне «СВ СПА», – мезотерапия тела, подробно прочитать о которой можно на странице https://svspa.ru/nashi-uslugi/body-cosmetology/inektsionnye-metodiki/mezoterapiya.
Мезотерапия тела используется в комплексных методиках похудения, когда после снижения веса нужно восстановить внешний вид кожи, повысить ее эластичность, упругость, сделать визуально более молодой и здоровой.
Вот основные этапы мезотерапии:
- Очищение кожи.
- Дезинфекция.
- Анестезия.
- Приготовление препарата с учетом целей и индивидуальных особенностей пациента.
- Введение препарат;
- Постпроцедурная обработка кожи.
- Рекомендации по уходу за кожей.
Мезотерапия – инъекционная процедура, которая направлена на повышение тургора кожи, стимуляцию выработки собственного коллагена и эластина, уплотнение дермы, улучшение ее рельефа, цвета, разглаживание мелких морщин. Для мезотерапии готовятся коктейли, которые насыщают кожу витаминами, минералами и влагой.
Мезотерапия для тела позволяет:
- устранить локальные жировые отложения;
- убрать проявления целлюлита;
- уменьшить проявления отечности;
- восстановить эластичность.
Мезотерапия в «СВ СПА» проводится только опытными врачами-дерматокосметологами, то есть она полностью безопасна и эффективна для клиентов салона красоты.
Перманентный макияж
Еще одна очень популярная салонная процедура – перманентный макияж. Он позволяет выглядеть великолепно всегда, в любой день недели, на работе и на отдыхе. При этом не придется переживать о том, что макияж растечется на пляже или в бассейне.
Можно выполнить перманентный макияж губ, бровей, век, межреснички. Татуаж подчеркивает красоту черт лица, делает их более яркими и выразительными. Подробности можно узнать тут – https://svspa.ru/nashi-uslugi/make-up/permanentnyy-makiyazh.
Этапы выполнения перманентного макияжа выглядят так:
- Обсуждение пожеланий клиента.
- Отрисовка и согласование эскиза.
- Очищение и обеззараживание кожи.
- Нанесение анестезии.
- Снятие анестезии и протирание кожи.
- Непосредственно сам перманентный макияж.
- Обеззараживание и нанесение успокаивающих средств.
Если вы хотите быть красивой всегда, просто обратитесь в салон «СВ СПА» – профессионалы помогут подчеркнуть вашу естественную привлекательность.
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