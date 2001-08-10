Бьюти-процедуры, которые способны преобразить внешность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня есть все возможности, чтобы быть красивой. Многочисленные салоны красоты предлагают своим клиентам самые разные бьюти-услуги:

профессиональный макияж;

парикмахерские услуги;

ламинирование и ботокс для волос;

инъекционные методики – мезотерапия, ботулинотерапия, биоревитализация;

перманентный макияж;

массаж лица;

косметологические чистки, удаление пигмента, пилинги и многое другое.

В Одинцово есть много салонов красоты, но особенно стоит выделить салон «СВ СПА» – один из старейших и популярнейших салонов Одинцово. Здесь клиентам предлагают бьюти-услуги на самом высоком уровне, с применением новейшего оборудования. В салон красоты можно записаться на косметологические процедуры для лица и тела, на визаж и макияж, а также воспользоваться парикмахерскими услугами или возможностями ногтевого сервиса.

Мезотерапия

Одна из процедур, которая выполняется в салоне «СВ СПА», – мезотерапия тела, подробно прочитать о которой можно на странице https://svspa.ru/nashi-uslugi/body-cosmetology/inektsionnye-metodiki/mezoterapiya.

Мезотерапия тела используется в комплексных методиках похудения, когда после снижения веса нужно восстановить внешний вид кожи, повысить ее эластичность, упругость, сделать визуально более молодой и здоровой.

Вот основные этапы мезотерапии:

Очищение кожи. Дезинфекция. Анестезия. Приготовление препарата с учетом целей и индивидуальных особенностей пациента. Введение препарат; Постпроцедурная обработка кожи. Рекомендации по уходу за кожей.

Мезотерапия – инъекционная процедура, которая направлена на повышение тургора кожи, стимуляцию выработки собственного коллагена и эластина, уплотнение дермы, улучшение ее рельефа, цвета, разглаживание мелких морщин. Для мезотерапии готовятся коктейли, которые насыщают кожу витаминами, минералами и влагой.

Мезотерапия для тела позволяет:

устранить локальные жировые отложения;

убрать проявления целлюлита;

уменьшить проявления отечности;

восстановить эластичность.

Мезотерапия в «СВ СПА» проводится только опытными врачами-дерматокосметологами, то есть она полностью безопасна и эффективна для клиентов салона красоты.

Перманентный макияж

Еще одна очень популярная салонная процедура – перманентный макияж. Он позволяет выглядеть великолепно всегда, в любой день недели, на работе и на отдыхе. При этом не придется переживать о том, что макияж растечется на пляже или в бассейне.

Можно выполнить перманентный макияж губ, бровей, век, межреснички. Татуаж подчеркивает красоту черт лица, делает их более яркими и выразительными. Подробности можно узнать тут – https://svspa.ru/nashi-uslugi/make-up/permanentnyy-makiyazh.

Этапы выполнения перманентного макияжа выглядят так:

Обсуждение пожеланий клиента. Отрисовка и согласование эскиза. Очищение и обеззараживание кожи. Нанесение анестезии. Снятие анестезии и протирание кожи. Непосредственно сам перманентный макияж. Обеззараживание и нанесение успокаивающих средств.

Если вы хотите быть красивой всегда, просто обратитесь в салон «СВ СПА» – профессионалы помогут подчеркнуть вашу естественную привлекательность.