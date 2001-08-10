Обмен биткоинов на выгодных условиях с помощью платформы Bitpapa
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вам нужно продать или купить биткоин обмен через P2P-платформу Bitpapa будет выполнен быстро, безопасно и полностью анонимно. Здесь можно самостоятельно выбрать, на каких условиях произойдет сделка. Сервис работает с 2017 года и зарегистрирован как юридическое лицо, что говорит о его надежности. На сайте можно найти много полезной информации, которая поможет достичь успеха в данной сфере.
Особенность P2P-маркетплейса Bitpapa заключается в том, что он также выполняет функцию кошелька. Сервис является посредником, помогая продавцам и покупателям криптовалюты со всего мира найти друг друга. Большое внимание уделяется защите денежных средств пользователей. До момента завершения сделки цифровая валюта хранится на специальном сберегательном счете Escrow. Она будет находиться там до тех пор, пока покупатель не совершит оплату.
Почему стоит использовать платформу Bitpapa для обмена криптовалюты
- Большой выбор доступных способов оплаты (более 100 вариантов).
- Отсутствие комиссии за выход на безопасную сделку по объявлениям других пользователей.
- Удобный Telegram-бот.
- При регистрации не нужно указывать личную информацию.
- Надежный и бесплатный мультивалютный кошелек. В нем можно хранить, отправлять и принимать Bitcoin, Ethereum и USDT. Кошелек предоставляется сразу после регистрации.
- Есть приложение для iOS и Android. Благодаря этому доступ ко всему функционалу маркетплейса можно получить со смартфона, находясь в любом месте.
- Для проведения сделок не потребуются специальные знания.
При наличии счета в платежной системе payeer биткоин можно быстро и легко обменять по самому выгодному курсу. В соответствующем поле достаточно указать способ оплаты Payeer USD, и система автоматически подберет лучшие предложения.
Как обменять криптовалюту на Bitpapa: последовательность действий
- Зарегистрироваться в системе, войти в аккаунт.
- Перейти в раздел «Купить» (или «Продать»).
- Указать сумму, выбрать валюту и удобный способ оплаты.
- Среди предложенных вариантов следует выбрать максимально выгодный и нажать на кнопку «Купить».
На сайте есть видеоинструкция, в которой наглядно продемонстрирован процесс покупки криптовалюты. Процедура достаточно простая, с ней справится даже новичок.
Таким образом, Bitpapa – это удобная платформа для обмена цифровой валюты. Главная цель разработчиков заключается в том, чтобы помочь клиентам достичь финансовой независимости без обращения в банки. Если у пользователей возникнут вопросы – они смогут в любое время обратиться за помощью в службу поддержки.
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