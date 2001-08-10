Кашемир для нее и для него

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Даже если вы любите зиму, вам, вероятно, не нравится чувство пронизывающего холода, которое так просто получить в плохо выбранном наряде. Между тем, забота о вашем тепловом комфорте может быть не только практичной, но и очень приятной. Проверьте это, используя кашемировую одежду. Узнайте, какие предложения с кашемиром стоит выбрать в этом сезоне и как ухаживать за подобными вещами.



Необычайные преимущества кашемира



За что все любят кашемир больше всего? Шерсть, полученная из руна кашемировых коз, отличается беспрецедентной деликатностью и необыкновенными терморегуляционными качествами. Кашемир исключительно эффективно согревает в холодную погоду и отличается отличной гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, что позволяет избежать перегрева. Кашемир – легкий, прочный и износостойкий материал. Кроме того, кашемир не так быстро принимает неприятные запахи, поэтому его не нужно стирать после каждого использования.

Восхитительно мягкий кашемировый материал не мнется и обладает чрезвычайно тонким блеском, который мгновенно добавляет эксклюзивность любому стилю. А откуда берется высокая цена на кашемировую шерсть? Это связано с тем, что вычесывание одной козы дает очень мало легкой шерсти, поэтому для создания одного кашемирового свитера может потребоваться получить сырье от нескольких коз! Ношение кашемировой одежды - это своего рода показатель престижа и прекрасного вкуса. Поэтому неудивительно, что кашемировая одежда и аксессуары являются настоящим объектом желания для ценителей роскоши.

Вам интересно, как ухаживать за кашемировой одеждой, чтобы как можно дольше наслаждаться ее очарованием? К счастью, вам нужно запомнить только несколько правил, потому что уход за кашемиром очень прост! Кашемировая одежда требует деликатной, желательно ручной стирки в прохладной воде с добавлением специальной жидкости для стирки шерсти. После стирки высушите одежду равномерно, чтобы она не деформировалась. Тем не менее, загляните в бирку производителя, из которой вы узнаете о наилучшем способе сохранения вашей одежды, поскольку вам может понадобиться специальная химчистка. Чтобы предотвратить вытягивание изделий и потерю формы свитера или платья, всегда храните их в сложенном виде, избегая размещения на вешалках.



Окунитесь в роскошь



Обратите внимание, что кашемировый свитер или кашемировый платок являются ценным элементом праздничной стилизации или отличным подарком для самых требовательных. Для ценителей премиум-моды есть готовые предложения самых продаваемых моделей одежды и аксессуаров из кашемира. В вашем распоряжении одежда, изготовленная на 100% из этого ценного сырья, или модели из высококачественного трикотажа, представляющего собой смесь кашемира и других волокон. Эти виды дуэтов сочетают в себе преимущества отдельных ингредиентов, обеспечивая одежду интересным внешним видом и высокой износостойкостью. Подарите себе немного уникальности, которая сделает вас счастливым не только в этом сезоне.



Кашемировая одежда для женщин



Нельзя не заметить, что одежда с добавлением кашемировой шерсти - это выбор элегантных женщин, которые ценят сочетание комфорта и высокого качества. Кашемировый материал эффектно подчеркивает элегантность и является выбором на долгие годы. Именно поэтому в вашем зимнем гардеробе не должна отсутствовать кашемировая одежда высочайшего качества. Особого внимания заслуживают ультра-женственные, очень уютные и стильные платья из приятной на ощупь ткани, обогащенной кашемировыми волокнами. Хорошо продуманные платья TWINSET и модели SPORTMAX CODE не раз проявят себя, подчеркнув вашу природную красоту.



Когда на улице холодная и ненастная погода, не забывайте о приятных и теплых свитерах, которые вы найдете среди предложений магазина. Благородные простые формы, модные цвета и удивительные переплетения делают их настоящими произведениями прикладного искусства. Эксклюзивные свитера ELISABETTA FRANCHI и кашемировый свитер PINKO - это ценные элементы для идеи зимнего стиля. Ради здоровья и стильного образа, попробуйте теплый шарф или модную шапку. Ваше сердце покорят энергичные оттенки и благородный трикотаж, из которого сделаны уникальные шапки ELISABETTA FRANCHI.

Кашемировая одежда для мужчин



Всем известно, что в гардеробе настоящего джентльмена нет места для компромисса. Сочетание функциональных ценностей с безупречной элегантностью - вот девиз, которым руководствуется стильный мужчина при выборе одежды и модных подарков. Одежда и аксессуары с добавлением кашемира идеально соответствуют этой схеме. В этом сезоне особенно рекомендуются приятно мягкие, теплые и дышащие роскошные свитера EMPORIO ARMANI и привлекательные свитера TRUSSARDI JEANS, JOOP! COLLECTION и JUST CAVALLI. Одеваться с ними зимой становится действительно приятно.

Не менее интересна и элегантная мужская верхняя одежда, тепловые качества которой просто незаменимы в зимнее время года. Так что, если вы все еще ищете пальто с идеальным кроем и универсальными цветами, не забудьте проверить пальто JOOP, которые хорошо смотрятся на разных силуэтах! Это коллекция, которая безошибочно подчеркнет ваш мужской шарм и впишется в широкий спектр нарядов – как повседневных, так и праздничных. Дополните ваш теплый стиль теплыми шапками и шарфами с добавлением кашемира. Вы делаете упор на модный шарф TRUSSARDI JEANS с принтом или шапку EMPORIO ARMANI с рисунком? Тогда пригласите кашемир в свою одежду, и комплименты не пройдут мимо вас!

Источник: https://shopchek.ru/