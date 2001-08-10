Топ-3 самых популярных достопримечательностей Казани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Казань — это один из самых крупных городов, расположенных на юго-западе России. Он раскинулся на берегах крупных рек Волги и Казанки. Казань славится не только своим историко-культурным наследием, но и невероятно живописной природой, от которой по-настоящему захватывает дух. Особой популярностью пользуются экскурсии в Казани на теплоходе, ведь они позволяют увидеть город совершенно с другой стороны. Если вы хотите заказать такую экскурсию и вас интересует ее стоимость, подробнее с описанием и остальной информацией можно ознакомиться на сайте https://tur-kazan.ru. Экскурсионный Сервис Казань гарантирует, что цена их экскурсий является одной из самых низких в Казани. Ну а если у вас всего пара дней на знакомство со столицей Татарстана, мы подготовили краткий обзор топ-3 самых главных достопримечательностей, с которых рекомендуем начать.

Казанский Кремль

Уже само название говорит о том, что эта достопримечательность определенно заслуживает вашего внимания. Здесь на одной территории отлично уживаются православные и мусульманские святыни, так как история Казани и летопись двух великих народов начиналась именно отсюда. Внутри крепости в хорошем состоянии сохранились памятники архитектуры, напоминающие туристам о том, что мусульмане и православные способны вести совместный мирный быт. Также Казанский Кремль сохранил для потомков развалины Ханского дворца, руины мавзолея казанских ханов и другие интересные раскопки.

Колокольня Богоявленского собора

Это здание напоминает архитектуру Италии, Мюнхена и Парижа. Колокольней называется постройка 74 метров в высоту, венчающая Богоявленский собор. Она была построена еще в XIX веке и сохранилась до наших времен в отличном состоянии. Проект был нарисован авторами Г. Руша и М. Михайлова, которые назвали эту стилистику «русским барокко». Внутри башни располагается небольшой храм Иоанна Предтечи.

Кул-Шариф

Несмотря на то что эта мечеть располагается на территории Казанского Кремля, мы решили выделить ее как отдельную достопримечательность. Кул-Шариф является главной мечетью Татарстана и одним из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе. Купола мечети вырезаны в форме тюльпанов, а сам комплекс имеет 4 главных минарета, высота каждого из которых составляет 58 метров. Очень впечатляющее зрелище, которое обязательно стоит увидеть своими глазами.