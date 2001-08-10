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Как выгодно купить европейские станки б/у высокого качества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Станки – самый популярный вид техники на производствах различных направлений. С помощью них изготавливается и обрабатывается множество разных деталей. При покупке подобного оборудования стоит обратить внимание на б/у станки, так как их стоимость значительно ниже новых, а функциональность такая же. При их выборе следует внимательно изучить направленность, нюансы работы и обслуживания.
Компания SITEK и ее услуги будут вам полезны в этом случае. Подбор станков по параметрам https://used.sitek-group.ru/catalog-type предлагает для тех, кому интересно качественное оснащение по выгодной цене.
Вы сможете приобрести европейские б/у станки различного типа:
- Портальные. Они предназначены для обработки металлических заготовок.
- Горизонтально-расточные. Используются ля сверления отверстий, нанесения резьбы и т.д.
- Горизонтально-фрезерные. Данные устройства нужны для обработки цилиндрическими, дисковыми, угловыми, концевыми, фасонными, торцовыми фрезами.
- Токарно-карусельные. Требуются для точения и растачивания поверхностей, подрезки, прорезания канавок, нарезания резьбы.
- Тяжелые токарные – для чистового и чернового точения, нарезания резьбы, сверления, зенкерования, развертывания отверстий и т.д.
- Обрабатывающие центры. Применяются для быстрой и высокоточной обработки различных деталей с помощью набора инструментов и операций.
Важно помнить, что SITEK занимается продажей б/у станков именно из Европы, где к любой технике относятся с особой осторожностью и заботой. Таким образом, обратившись в компанию, вы приобретете модели мировых брендов высокого качества по хорошей цене.
Преимущества б/у станков перед новыми:
- Минимальный износ или его отсутствие. Большинство единиц такой техники оснащены гидростатикой, которая не позволяет изнашиваться трущимся деталям.
- Качество. Каждая установка подвергается тщательной проверке и модернизации, поэтому б/у устройства не уступают новому оборудованию, а если говорить о китайском или тайваньском оснащении, то значительно выигрывают по сравнению с ним по качеству.
- Цена. Данные станки в несколько раз дешевле нового оборудования, что позволяет хорошо сэкономить.
- Быстрая поставка. Как правило, новое оборудование изготавливается по индивидуальным замерам в течение долгого времени. Б/у установки подбираются согласно требованиям заказчика, подлежат модернизации, но времени уходит гораздо меньше.
Подводя итоги, становится понятно, что б/у станки гораздо выгоднее новых при использовании, обслуживании и поставке. Обратившись в компанию SITEK, вы получите качественное обслуживание и отличное оборудование европейского качества по выгодной цене.
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