Как выгодно купить европейские станки б/у высокого качества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Станки – самый популярный вид техники на производствах различных направлений. С помощью них изготавливается и обрабатывается множество разных деталей. При покупке подобного оборудования стоит обратить внимание на б/у станки, так как их стоимость значительно ниже новых, а функциональность такая же. При их выборе следует внимательно изучить направленность, нюансы работы и обслуживания.

Компания SITEK и ее услуги будут вам полезны в этом случае. Подбор станков по параметрам https://used.sitek-group.ru/catalog-type предлагает для тех, кому интересно качественное оснащение по выгодной цене.

Вы сможете приобрести европейские б/у станки различного типа:

Портальные. Они предназначены для обработки металлических заготовок.

Горизонтально-расточные. Используются ля сверления отверстий, нанесения резьбы и т.д.

Горизонтально-фрезерные. Данные устройства нужны для обработки цилиндрическими, дисковыми, угловыми, концевыми, фасонными, торцовыми фрезами.

Токарно-карусельные. Требуются для точения и растачивания поверхностей, подрезки, прорезания канавок, нарезания резьбы.

Тяжелые токарные – для чистового и чернового точения, нарезания резьбы, сверления, зенкерования, развертывания отверстий и т.д.

Обрабатывающие центры. Применяются для быстрой и высокоточной обработки различных деталей с помощью набора инструментов и операций.

Важно помнить, что SITEK занимается продажей б/у станков именно из Европы, где к любой технике относятся с особой осторожностью и заботой. Таким образом, обратившись в компанию, вы приобретете модели мировых брендов высокого качества по хорошей цене.

Преимущества б/у станков перед новыми:

Минимальный износ или его отсутствие. Большинство единиц такой техники оснащены гидростатикой, которая не позволяет изнашиваться трущимся деталям.

Качество. Каждая установка подвергается тщательной проверке и модернизации, поэтому б/у устройства не уступают новому оборудованию, а если говорить о китайском или тайваньском оснащении, то значительно выигрывают по сравнению с ним по качеству.

Цена. Данные станки в несколько раз дешевле нового оборудования, что позволяет хорошо сэкономить.

Быстрая поставка. Как правило, новое оборудование изготавливается по индивидуальным замерам в течение долгого времени. Б/у установки подбираются согласно требованиям заказчика, подлежат модернизации, но времени уходит гораздо меньше.

Подводя итоги, становится понятно, что б/у станки гораздо выгоднее новых при использовании, обслуживании и поставке. Обратившись в компанию SITEK, вы получите качественное обслуживание и отличное оборудование европейского качества по выгодной цене.