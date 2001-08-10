Все, что нужно знать о воздухоохладителях: особенности техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аммиачный воздухоохладитель – один из видов охладительного оборудования. Принцип работы приблизительно такой же, как и у остальных воздухоохладителей. Теплый воздух контактирует с аммиаком, охлаждается, выводится наружу уже охлажденным. Собирающаяся в ходе этого процесса влага отводится в поддон. Важно, чтобы к последнему всегда был свободный доступ. Корпус воздухоохладителя изготавливается из стали.

Где обычно используются

Современный двухпоточный воздухоохладитель чаще всего используется в промышленной сфере. Часто найти такое оборудование можно в морозильных камерах, на складах, где надо эффективно охлаждать большое пространство. Корпус отличается высокой коррозионной стойкостью, так как окрашен специальным составом. Техническое обслуживание в процессе эксплуатации не вызывает трудностей. Двухпоточные воздухоохладители – надежная техника, в производстве используются высококачественные комплектующие, на каждом этапе сборки жесткий контроль.

Не стоит забывать о том, что в таких воздухоохладителях аммиак. Следует во время установки убедиться в том, что конструкция прочно зафиксирована, в случае падения и разгерметизации может случиться утечка хладагента.

Что еще нужно знать

Воздухоохладители оборудуются разными видами систем оттаивания. Чаще всего используется ТЭН, оттайка проводится за счет электронагревания. Каждый теплообменник испытывается на герметичность и прочность, так что сомневаться в их надежности не имеет смысла.

Также бывают кубические и навесные модели. И те, и другие – отличные варианты для охлаждения воздуха в камерах хранения и для замораживания продуктов. Чтобы подобрать правильный вариант, необходимо учитывать производительность модели – сколько она сможет отвести тепла за единицу времени.

Монтаж такой конструкции выгоднее, чем установка кондиционера. Последний требует размещения наружного блока на улице. Воздухоохладителю же подобное не нужно. Кроме того, такая техника достаточно экономична в плане расхода электроэнергии.

Заказать воздухоохладитель можно у компании «Орелхолодмаш». Предлагаемые компанией устройства делятся на несколько типов – по назначению, конструкции, исполнению. Узнать больше о предлагаемых моделях, рассчитать стоимость и оформить заказ можно на сайте. Гарантийный срок поставляемого оборудования составляет 18 месяцев с момента поставки. Если в течение гарантийного периода будет обнаружен дефект, оборудование стоит вернуть на завод-изготовитель, где произведут ремонт или замену.