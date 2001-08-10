Оборудование для домашних заготовок и самогоноварения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От качества оборудования напрямую зависит результат любой домашней заготовки или алкоголя. Об этом хорошо знают специалисты компании «Самодел», которые более десяти лет успешно реализуют товары для производства домашних алкогольных напитков и заготовок. Компания занимается поставками техники и приспособлений от лучших европейских и российских производителей. В каталогах можно найти товары:

для виноделия;

для самогоноварения;

для консервирования;

для сыроварения;

для коптильни;

металлические и стеклянные емкости;

дубовые бочки и деревянные изделия.

Сыроварение в домашних условиях

Приготовить сыр, который будет не хуже, чем на прилавках элитных магазинов, можно даже в домашних условиях. Купить все для домашнего сыроварения вы можете на сайте компании «Самодел». Благодаря специальному оборудованию заниматься сыроварением на своей кухне сможет каждый желающий, даже без особых навыков. В первую очередь вам понадобится закваска с ферментами. При необходимости вы можете приобрести:

прессы,

сыроварни,

сепараторы,

маслобойки и другие аксессуары.

Заказать все необходимые позиции можно с бесплатной доставкой на дом по всей Москве. Разобраться с техникой совсем не сложно. Главное – внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя перед использованием. Любое оборудование призвано упрощать процесс приготовления домашнего сыра.

Домашняя коптильня

Приготовить мясо или рыбу по-новому, вкусно и необычно можно с помощью бытовой коптильни. Купить коптильни горячего копчения из нержавейки выгодно можно в интернет-магазине «Самодел», оформив заказ онлайн. Эта конструкция подходит для использования как внутри помещений, так и снаружи. В коптильне горячего копчения рыба, мясо, курица, колбасы и другие продукты готовятся в замкнутом пространстве. Они обволакиваются дымком, исходящим из горящей стружки, постепенно доводя блюдо до полной готовности. Коптильни магазина «Самодел» идеально подходят для использования в частном доме, квартире, даже небольшом кафе. Они доступные по цене, имеют длительный срок эксплуатации, отменное отечественное качество.

Приготовить домашний алкоголь легко

С оборудованием для самогоноварения, изучить ассортимент которого можно на сайте https://www.samodel.ru/, приготовить алкогольные напитки высокого качества теперь просто. Преимуществом крепких домашних напитков является их натуральный состав. Хозяева могут быть уверены в качестве алкоголя, так как сами знают, какие добавки они использовали, чего нельзя сказать о магазинных аналогах. Ассортимент товаров для самогоноварения в интернет-магазине «Самодел» позволяет каждому желающему создавать у себя на кухне напитки, достойные истинных ценителей хорошего алкоголя. Все позиции из каталога всегда есть в наличии, хранятся на складе компании. Приятные цены благодаря длительному сотрудничеству с поставщиками позволяют нам употреблять вкусный, мягкий и качественный алкоголь домашнего производства.