Что нужно для того, чтобы уметь не только читать, но и разговаривать на английском?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Английский язык для восприятия — один из самых простых, особенно для людей, проживающих на территории Европы или Америки.

Правда ли, что начать говорить на английском — не так сложно, как об этом говорят?

Это действительно так. Существует достаточно большое количество способов, чтобы начать говорить не только на английском языке, но и на любом другом, который вы изучаете. Самые популярные из них:

побороть страх в общении;

изучить разговорную сторону языка;

начать практиковаться.

На самом деле, многим эти варианты покажутся не очень действенными, и это логично, ведь самым простым решениям доверяешь в меньшей степени. Хотя они, на самом деле, были проверены и используются повсеместно. В том числе, практика многих учреждений, таких как, например: школа английкого языка в Киеве, онлайн-платформы и прочее, показала и доказала, что именно это помогает начать понимать язык на слух.

Побороть страх в общении

Это самое первое, что в принципе нужно сделать. Страх общения мешает тебе даже понимать то, что ты слышишь, потому что в голове уже стоит определённый барьер. Ведь обычно, когда ты слышишь чью-то речь, хочется ответить, а когда слышишь незнакомую речь — боишься ответить и остаться непонятым или ошибиться. Для того, чтобы это сделать, достаточно всего лишь привыкнуть к английской речи:

Смотреть сериалы, фильмы, мультфильмы и прочее на английском языке, желательно, без субтитров. Так будет намного проще заставить мозг концентрироваться на том, как язык звучит. Читать книги на английском вслух: это помогает, когда нужно привыкнуть не только к тому, как говорят в принципе, но и к тому, как это звучит конкретно от тебя. Пытаться выделить в незнакомой речи знакомые слова или фразы. По ним можно определить смысл предложения в целом или хотя бы запомнить, в каких ситуациях какие конструкции могут быть использованы.

Изучить разговорную сторону языка

Так же, как и мы с вами на своём языке, англичане или американцы не говорят на английском так, как в книжках. Это, как минимум, неудобно с точки зрения времени: когда ты торопишься куда-то, хочется не задумываться над тем, как ты говоришь, а просто передать информацию. Они, как и все, используют в своей речи множество различных сокращений, чтобы не проговаривать четко какое-нибудь длинное слово. Ещё, при разговоре некоторые слоги заглатываются, и устанавливается вариант, который представляет собой слияние нескольких слов. К тому же, существует большое количество сленговых выражений, точного перевода которых практически нет: догадаться можно лишь по контексту.

Именно поэтому очень важно изучить то, как носители языка беседуют между собой в реальной жизни. Если достаточно хорошо прокачать свои знания в этой области, то будет проще понимать любую речь: как разговорную, так и текстовую. Это будет плюсом ещё и в общении с теми, кто хорошо знает язык: можно легко беседовать так, словно это — твой родной язык, используя многочисленные приёмы речи или популярные слова.

Начать практиковаться

Этот совет относиться к тому, что «сказать легко, сделать сложно». Правда, сама по себе идея очень хорошая, но часто бывает тяжело найти человека, который спокойно может общаться с тобой по-английски. Нужно учитывать ещё и то, что самый лучший вариант — вести беседу конкретно с человеком, знающим язык на уровне родного, а такого нужно ещё отыскать. Хотя, даже если перекидываться знакомыми выражениями с другом, будет намного легче привыкнуть к тому, как звучит речь и про себя её переводить.

В этом деле могут очень хорошо помочь языковые школы или курсы, где ты можешь общаться хотя бы с одноклассниками или учителями. Как минимум, можно привыкнуть слышать такую речь, где все стараются как можно правильнее выговаривать слова. Тогда намного проще будет понимать и самих англичан — ты будешь хотя бы примерно знать, как должно звучать то или иное слово. К тому же, в них всем будет, по большей части, не важно то, ошибаешься ты или нет, ведь остальные ошибаются тоже. Тогда и говорить станет легче, и отвечать захочется намного сильнее. Однако для этого всё равно нужно иметь какой-нибудь словарный запас.

В принципе, практиковаться в речи очень просто: можно разговаривать с самим собой, но обязательно вслух. Так, если захочется сказать какое-нибудь слово, которое не знаешь — посмотришь в словаре или переводчике, и увеличишь свой лексикон. К тому же, когда ты умеешь воспринимать свою речь такой, какая она есть — проще понимать и то, о чем говорят другие.