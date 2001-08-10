Преимущества дизельных генераторов и их характеристики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дизельный генератор представляет собой устройство, вырабатывающее электроэнергию посредством сгорания дизельного топлива. Он достаточно популярен в наше время, используется в случае необходимости обеспечения объекта электроэнергией, если она отсутствует. Дизельный генератор может служить в качестве передвижного или стационарного, основного или резервного источника питания.
Сфера использования
Автономная электростанция широко применяется как основной источник электроэнергии на точках проведения строительных работ или как резервный вариант, когда речь идет о финансовых учреждениях. Последние часто страхуются им в случае отключения электричества. Это гарантирует отсутствие простоев работы, предупреждает потерю средств. Хоть дизельный генератор – удовольствие не из дешевых, в некоторых случаях обойтись без него просто невозможно. Таким образом, окупается он достаточно быстро, не требует больших расходов на обслуживание.
Виды дизельных генераторов
Компания Джи Эм Центр предоставляет широкий выбор дизельных генераторов для разных случаев жизни и проведения различных работ. Здесь можно выбрать источники электроэнергии мощностью от 5кВт до 2400кВт и для разных целей:
- высоковольтные;
- однофазные;
- трехфазные;
- для основной работы;
- для резервной работы;
- для нефтегазовой отрасли;
- телекоммуникационные;
- для обслуживания частного дома (дачи, коттеджа).
Довольно большим спросом пользуются дизельные генераторы на 80 кВт. Они часто используются для обеспечения электроэнергией потребителей, которыми могут выступать магазины, дачные дома или коттеджи, заведения общественного питания, больницы и т.д. Поскольку перебои в подаче электричества – достаточно распространенное явление, которое невозможно контролировать, устройства пользуются спросом наравне с более мощными электростанциями.
Почему дизельные, а не бензиновые
Есть несколько причин, по которым следует приобрести именно дизельные генераторы:
- Стоимость. Цена дизельного топлива ниже по сравнению с бензином. Дизельный генератор имеет меньший расход топлива. Обслуживание бензинового устройства обходится значительно дороже.
- Пожаробезопасность. Электростанции на бензине более подвержены возгоранию.
- Экстремальные условия. Дизельный генератор способен работать при температурах от -50 до +50. Служат они продолжительное время.
Дизельные генераторы – незаменимая вещь для регулирования и постоянной подачи электроэнергии. С помощью компании «Джи Эм Центр» вы приобретете качественную дизельную электростанцию любой мощности, обеспечите помещение электричеством.
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