Что делать с матрасом для новорожденного после покупки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Никогда не слушайте родных и близких, которые будут советовать воспользоваться матрасиком, оставшимся от старшего братика или сестрички. Тем более не соглашайтесь использовать изделие, оставшееся от более дальних родственников.



Во-первых, сотрудники ТОП-Матрас.ру говорят, что это вопрос гигиены, поскольку мочевину отмыть полностью – задача практически невыполнимая.

Во-вторых, новорожденный всю свою жизнь проводит в колыбели, то есть покидает ее только на время кормления. Он не только спит, но и прыгает, сидит, ходит, а это негативно отражается на ортопедическом эффекте.





Поэтому, если у вас родился ребенок, можно воспользоваться колыбелью б/у, но изделие для сна однозначно должно быть новым.





При покупке матрасика обязательно проверьте наличие сертификата и соответствие изделия ГОСТу. Если этого нет, значит обратите внимание на более качественные изделия.



Некоторые родители, пользуясь опытом бабушек и дедушек, которые в свое время на матрасик накладывали прорезиненную ткань, не вынимают изделие из упаковки при размещении его в кроватке. Это неправильный шаг, запомните, сразу после покупки нужно освободить товар от полиэтиленовой тары, поскольку в этой упаковке он мог проехать многие сотни километров. Кроме того, он мог пылиться по нескольку месяцев на полках магазина, на него оседали бактерии и пыль. И если от пыли мытьем можно избавиться, то от бактерий никак. Кроме того, отсутствие доступа воздуха в чехол может спровоцировать развитие в матрасе неблагоприятной флоры, а именно анаэробных бактерий, отходы жизнедеятельности которых чрезвычайно токсичны, особенно для молодого развивающегося организма. Со временем эти бактерии смогут разрушить структуру кокосовой койры, в результате чего ортопедические свойства изделия будут полностью утрачены. Также необходимо упомянуть и о том, что ребенок не сможет нормально высыпаться на изделии, упакованном в полиэтиленовую пленку, ведь она будет шуршать при каждом малейшем движении новорожденного.



Для того чтобы «детские неожиданности» не смогли существенно сократить срок эксплуатации изделия, советуем вам приобрести ортопедический защитный влагоотталкивающий наматрасник, либо, если нет денег для покупки подобного изделия, прорезиненную ткань, к примеру, из военного дождевика. В ТОП-Матрас.ру говорят, что постоянно держать новорожденного в подгузниках нельзя, поскольку это может привести к раздражениям на коже, ведь кожа ребенка активно «дышит».