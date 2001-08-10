Аналитика телеграм каналов для размещения рекламы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чтобы реклама в Telegram дала хороший эффект, нужно выбирать подходящие для вашей рекламной кампании каналы. Эту задачу поможет решить аналитика от биржи Telega.in.
Аналитика телеграм каналов с подробной отчетностью
Когда человек решает запустить рекламную кампанию в Telegram, перед ним встает вопрос – в каких каналах размещать посты. Здесь важно не ошибиться. В «Телеграм» много проектов на разные темы, от авторских блогов, бизнеса и стартапов, до дизайна, технологий, культуры и вязания крючком.
Как в этом разобраться, ведь Telegram не предлагает официальный каталог. Для выбора нужно пользоваться аналитикой, это самый простой и эффективный способ найти площадку для размещения рекламы.
Аналитика телеграм канала дает необходимую статистику по основным показателям:
- просмотрам;
- подписчикам;
- среднему охвату одного поста;
- упоминаниям и пр.
Подробная аналитика телеграм каналов включает в себя статистику прироста (историю по датам, чтобы вы могли видеть, как менялось количество подписчиков), указание тематики и такой показатель, как FV (справедливая стоимость размещения рекламы, рассчитываемая по специальному параметру).
Если вас интересуют лучшие телеграм каналы аналитика поможет сделать выбор и получить хороший эффект от запущенной рекламной кампании. На сервис Telega.in рассматривается большое количество проектов в разных тематиках с подробной отчетностью. Изучайте основные параметры, читайте описания, сравнивайте стоимость размещения рекламы и выбирайте подходящую площадку.
Аналитика каналов телеграм в помощь рекламодателю
Биржа Telega.in предлагает широкий комплекс услуг, связанных с размещением рекламы в Telegram. Как уже сказано выше, здесь ведется аналитика телеграм каналов, а также предусмотрен другой функционал:
- каталог каналов по тематикам (проходят проверку, чтобы исключить накрутки и ботов);
- удобная система размещения рекламы для авторов (добавляетесь, получаете заказы, размещаете посты и получаете вознаграждение – удобная схема, избавляющая от самостоятельного поиска рекламодателей);
- возможность массовых закупок рекламы;
- безопасные сделки;
- работа с физическими и юридическими лицами.
Детальная аналитика канала телеграм поможет выбрать тематическую площадку с нужной целевой аудиторией. К тому же сервис предлагает подборки тематических пакетов, чтобы рекламодатели могли запускать масштабную кампанию буквально в несколько кликов. Пакеты затрагивают разные тематики – маркетинг, инвестиции, красота и мода, удаленная работа и др.
Пользуйтесь аналитикой и оценивайте объективные показатели, всю необходимую информацию можно получить на сайте биржи Telega.in.
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