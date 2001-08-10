Аналитика телеграм каналов для размещения рекламы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы реклама в Telegram дала хороший эффект, нужно выбирать подходящие для вашей рекламной кампании каналы. Эту задачу поможет решить аналитика от биржи Telega.in.

Аналитика телеграм каналов с подробной отчетностью

Когда человек решает запустить рекламную кампанию в Telegram, перед ним встает вопрос – в каких каналах размещать посты. Здесь важно не ошибиться. В «Телеграм» много проектов на разные темы, от авторских блогов, бизнеса и стартапов, до дизайна, технологий, культуры и вязания крючком.

Как в этом разобраться, ведь Telegram не предлагает официальный каталог. Для выбора нужно пользоваться аналитикой, это самый простой и эффективный способ найти площадку для размещения рекламы.

Аналитика телеграм канала дает необходимую статистику по основным показателям:

просмотрам;

подписчикам;

среднему охвату одного поста;

упоминаниям и пр.

Подробная аналитика телеграм каналов включает в себя статистику прироста (историю по датам, чтобы вы могли видеть, как менялось количество подписчиков), указание тематики и такой показатель, как FV (справедливая стоимость размещения рекламы, рассчитываемая по специальному параметру).

Если вас интересуют лучшие телеграм каналы аналитика поможет сделать выбор и получить хороший эффект от запущенной рекламной кампании. На сервис Telega.in рассматривается большое количество проектов в разных тематиках с подробной отчетностью. Изучайте основные параметры, читайте описания, сравнивайте стоимость размещения рекламы и выбирайте подходящую площадку.

Аналитика каналов телеграм в помощь рекламодателю

Биржа Telega.in предлагает широкий комплекс услуг, связанных с размещением рекламы в Telegram. Как уже сказано выше, здесь ведется аналитика телеграм каналов, а также предусмотрен другой функционал:

каталог каналов по тематикам (проходят проверку, чтобы исключить накрутки и ботов);

удобная система размещения рекламы для авторов (добавляетесь, получаете заказы, размещаете посты и получаете вознаграждение – удобная схема, избавляющая от самостоятельного поиска рекламодателей);

возможность массовых закупок рекламы;

безопасные сделки;

работа с физическими и юридическими лицами.

Детальная аналитика канала телеграм поможет выбрать тематическую площадку с нужной целевой аудиторией. К тому же сервис предлагает подборки тематических пакетов, чтобы рекламодатели могли запускать масштабную кампанию буквально в несколько кликов. Пакеты затрагивают разные тематики – маркетинг, инвестиции, красота и мода, удаленная работа и др.

Пользуйтесь аналитикой и оценивайте объективные показатели, всю необходимую информацию можно получить на сайте биржи Telega.in.