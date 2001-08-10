Как выводить электронные деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вывести электронные деньги не составит труда, если изучить всю необходимую информацию, которая касается этого вопроса. Удобства виртуальных средств сложно несомненно. С помощью электронных денег есть возможность оплачивать товары и услуги, совершать другие необходимые платежи. Главное, не нужно никуда ходить, достаточно воспользоваться компьютером или телефоном с подключенным интернетом. В статье можно будет узнать о том, как можно вывести электронные средства.

Способы вывод виртуальных денег и кредитный автомат Webmoney

Прежде чем читатель узнает о вариантах вывода электронных денег, необходимо рассказать что собой представляет кредитный автомат Webmoney . Он представляет собой специальный Web сервис, позволяющий оформить займ в автоматическом режиме. Естественно, кредит будет в виде электронных средств. Стоит отметить, что это быстро, просто и очень удобно.

Преимущества оформления займа с помощью кредитного автомата Webmoney:

у заемщика есть возможность досрочно погасить кредит, проценты по нему пересчитываются;

в случае необходимости сроки пользования займом могут быть изменены;

займ, который был взят по средства Web автомата, будет влиять на кредитную историю.

Существует немало кредитных автоматов Webmoney. Поэтому пользователь имеет возможность подобрать для себя подходящий вариант, где ему будут предложены более выгодные условия займа.

Для того чтобы вывести электронные деньги можно воспользоваться несколькими способами:

Перевод на банковский счет. Это быстрее и проще всего. Но не все системы могут предложить своим клиентам такой вариант вывода средств, а если он и существует, то придется приложить сканы документов, свои фото или лично прийти в офис компании, чтобы подписать договор. Также стоит заметить, что не во всех населенных пунктах присутствуют офисы фирм, которые занимаются выводом на банковский счет электронных средств. Вывод денег, используя систему Contact, также есть возможность воспользоваться системой под названием Unistream. Преимущественно они работают с Webmoney и чаще всего с рублевыми счетами. За осуществление перевода будет взиматься комиссия. Перевести электронные средства можно с помощью «Почты России». Такая услуга подразумевает отправку денежного перевода. Здесь придется заплатить не только комиссию, но и потратить немало личного времени, чтобы посетить отделение, и отстоять очередь из посетителей.

Если у пользователя есть кошелек Webmoney, у него есть возможность перевести электронные деньги на виртуальный кошелек Яндекс или Киви. Затем деньги переводятся на банковскую карту, а при необходимости они могут стать наличными, достаточно найти банкомат или посетить отделение банка. В общем, все просто, если разобраться в интересующем вопросе более подробно.