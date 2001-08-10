Тренды женских пальто: осень-зима 2021-2022
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вы хотите купить верхнюю одежду, которая будет актуальной на протяжении многих лет, однозначно рекомендуем делать выбор в пользу пальто. В женском гардеробе это незаменимая вещь, которая отлично сочетается как со стилем кэжуал, так и с деловыми костюмами. Каждый год тренды верхней одежды меняются, поэтому необязательно пытаться за ними угнаться. Достаточно будет купить пальто, подходящее вам по фасону, и вы будете выглядеть стильно в любой ситуации. Вместе с экспертами fabrikaalef.ru мы подготовили пару советов, которые должны помочь вам определиться с моделью.
Оверсайз пальто
Если обобщить модные тренды, они неуклонно движутся в сторону простоты и повседневного комфорта. Сейчас актуальна одежда, не сковывающая движения и не мешающая вам быть самими собой. К женским пальто это тоже относится, именно поэтому оверсайз не теряет своей актуальности уже много сезонов подряд. Важное правило: чтобы образ смотрелся гармонично, старайтесь обнажать самые узкие части рук и ног. Мы имеем в виду запястья и щиколотки. Тогда оверсайз пальто будет только подчеркивать хрупкость вашей фигуры.
Кожаные пальто
Сезон осень-зима 2021-2022 смело можно назвать триумфом кожаных вещей. Они повсеместно будут присутствовать в гардеробе каждой модницы, начиная от юбок, платьев и брюк, заканчивая верхней одеждой. На пике популярности кожаные плащи, причем в цвете и форме дизайнеры не ставят ограничений. В тренде как черные кожаные тренчкоты в стиле «Матрица», так и яркие насыщенные финиши. Здесь уже каждая девушка решает сама для себя, что ей больше нравится. Обратите внимание на лимонные и мятные оттенки пальто, в осенней серости они будут смотреться невероятно свежо.
Длина миди и макси
Дизайнеры в один голос твердят об актуальности миди и макси пальто, так как они позволяют не заморачиваться с деталями образа. Под низ вы можете надеть абсолютно любую одежду, ее все равно не будет видно из-под пальто. Не говоря уже о том, что длина миди и макси надежно защитит вас от дождя, снега, ветра и других погодных явлений. Что касается самого силуэта, длинные женские пальто на подиумах были как в приталенном варианте, так и в оверсайз. Ориентируйтесь на индивидуальные особенности фигуры.
Стильный леопард
Всегда мечтали носить леопардовые вещи? Сейчас самое время начать! В сезоне осень-зима 2021-2022 они актуальны как никогда, в том числе и в верхней одежде. Такое пальто однозначно выделит вас из толпы, обращая на себя внимание. Рекомендуем отдавать предпочтение классическому варианту принта с черно-бежевыми пятнами. Но имейте в виду, что такой образ легко испортить дополнительными аксессуарами. Сумка и обувь должны быть нейтральными, чтобы нивелировать сексуальный подтекст леопардового пальто.
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