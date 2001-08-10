Газовые погрузчики Linde

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Газовый погрузчик – это агрегат, предназначенный для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения грузов и штабелирования. Как правило, оборудование используется на территории складских помещений, промышленных объектов или строительных площадок.

Работа газового погрузчика Linde обусловлена наличием соответствующего вида топлива – смеси пропаг-бутана. Устройство отличается минимальным уровнем выхлопных газов, а также считается самым практичным видом специализированной складской техники. Это обусловлено тем, что газовые погрузчики стоят сравнительно недорого и работают на доступном для приобретения топливе.

Погрузчики бренда Linde демонстрируют высокую экономичность, рентабельность и максимальную производительность, потребляя при этом минимальное количество топлива и не нуждаясь в дорогостоящем техническом обслуживании.

Легкость управления агрегатом обусловлена наличием системы Linde Load Control: у оператора есть уникальная возможность в полной мере оценить потенциал техники. Следует обратить внимание и на систему Linde Protector Frame, обеспечивающую максимальный комфорт и безопасность специалиста. Благодаря тому, что защитное ограждение и опорная рама погрузчика представляют собой цельную замкнутую конструкцию, в процессе работы специалист находится в полностью изолированной зоне.

Выбирая газовый погрузчик марки Linde, купить который можно на сайте компании https://ctliftequipment.kz/category/products/gazovye-pogruzchiki, нельзя не обратить внимание на эргономику рабочего места оператора:

Просторная, комфортабельная кабина.

Удобное, понятное на уровне интуиции управление.

Возможность регулирования положения кресла.

Широкий угол обзора, что позволяет обеспечить максимальную точность каждой операции.

Быстрый доступ к основным узлам и механизмам, благодаря чему в случае возникновения неисправности мастер может максимально быстро провести все необходимые манипуляции.

Гидростатическая трансмиссия, особенность которой заключается в отсутствии коробки передач и дифференциала, является гарантом точных и плавных движений.

Следует обратить внимание, что маневренность погрузчика – постоянное качество, которое не зависит от погодных условий или от выбранного хода – переднего или заднего. Это обусловлено наличием привода передних колес без редукционной передачи, а также оптимальным положением гидроцилиндров наклона.

Благодаря изоляции мостов, матч и цилиндров между собой, в процессе работы исключено возникновение вибрации или ударов: благодаря наличию эластичных креплений, эксплуатационный период газового погрузчика увеличивается сразу в несколько раз.

Стоимость газовых погрузчиков

В зависимости от того, каким должен быть максимальный уровень грузоподъемности агрегата, а также от высоты подъема груза и комплектации, стоимость погрузчика может меняться как в большую, так и в меньшую стороны. На сайте https://ctliftequipment.kz/ можно приобрести газовые погрузчики по сниженной стоимости.

Клиентам предлагается не только выгодная ценовая политика, но и регулярные акционные предложения. Для того чтобы уточнить наличие понравившейся модели, а также воспользоваться консультационной помощью, достаточно связаться с представителями компании.