Тихоокеанское
информационное агентство
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13:37, Сегодня | Разнообразные статьи на актуальные темы

Почему выбирают маркизы с двигателем?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обеспечение домашнего комфорта для проживания в частном секторе города либо в сельской местности сегодня возможно если купить маркизы горизонтальные террасного типа.
Среди преимуществ конструкций выделяют:
- защита окон и территорий от попадания прямых солнечных лучей;
- обеспечение комфортного отдыха семьи и гостей летом под тентом горизонтальной маркизы при относительно прохладной температуре воздуха;
- гарантия надежной защиты от дождя;
- отсутствие необходимости использовать электрическое освещение.

Конструкция и принцип работы горизонтальной маркизы

На сегодняшний день популярностью пользуются несколько вариантов горизонтальной маркизы. В облегченном варианте состоит из металлического вала с тканью, удерживаемого кронштейнами. Конструкция охватывает собой площадь до 5 м2, при этом максимальный вылет защитной ткани не превышает 2,5 метра.
Классическая маркиза похожа по принципу действия, но намного лучше по качеству выполнения работ. В данном типе конструкции предусмотрена возможность монтажа защитного короба для продления срока службы ткани.
Промышленный и ручной процесс изготовления террасных марких состоит из таких этапов:
- составление проекта с чертежом. Полностью планируется расположение и размеры всех элементов, в том числе возможность установки электрического двигателя;
- раскройка ткани по установленным размерам;
- крепление конструкции из алюминиевой трубы с металлическими уголками к ровной поверхности стены помещения;
- подготовка места под кронштейны посредством просверливания дыр в стене;
- монтаж кронштейнов и механизма для сворачивания конструкции;
- натяжение ткани с максимальной силой.

Основные преимущества маркизы с электрическим двигателем

Современные инженерные решения предусматривают два типа управления маркизой:
- ручное;
- с помощью пульта управления и электрического двигателя.
Безусловно, окончательный выбор варианта в итоге остается за конкретным пользователем. Большинство технических экспертов считает, что дистанционное управление является более современным и надежным способом сохранения ткани маркизы на долгие годы. Ручное управление актуально в домах и поселках, не подключенных к электроснабжению.
Управление маркизой с помощью подключенного электрического двигателя возможно:
- с помощью пульта. Пользователь может отправит команду, находясь в доме или где-то неподалеку. Практика показывает, что система автоматизации реагирует на сигнал на расстоянии не более 20 метров;
- с помощью выключателя, расположенного на стене. При этом данный вариант дает возможность корректировать работу сразу нескольких маркиз;
- с помощью датчиков света, ветра и дождя. Первый датчик активирует процесс открывания конструкции, если на улице стало чрезмерно солнечно, второй контролирует силу ветра и, соответственно, необходимость сворачивания полотна, третий - силу осадков. Если на улице сильный дождь - включается система автоматического закрытия полотна маркизы.
Базовые преимущества использования электродвигателя в маркизах:
- создание отличного эстетичного вида;
- оперативное реагирование системы на климатическую ситуацию;
- освобождение человека от забот по закрыванию или открыванию полотна с помощью ручного управления;
- большая сохранность ткани полотна по причине бережного подхода автоматической системы к процессу сворачивания и разворачивания маркизы во время эксплуатации.

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