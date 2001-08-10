Виды листового проката и сфера применения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большим спросом во многих сферах индустриального производства традиционно пользуется листовой прокат. Он удобен в обработке и может применяться для создания конструкций любой сложностей. Данный тип является одним из самых массово выпускаемых в черной металлургии — его доля в общем объеме продукции уже в XX веке, к его средине, достигла 50%. По принятой классификации относится к плоскому прокату. Исходя из потребностей заказчиков, листовой прокат купить на рынке металлопроката предлагается в листах или удобных для логистики рулонах.
Краткое определение листового проката
Это металл, раскатанный в листы или достаточно широкие полосы. Иногда для получения используется ковка. Существующая градация предлагает деление по толщине, т.е. различают металлы тонколистовые и тонколистовые (обычно тоньше 2-5 мм). Жестью называют прокат стальной листовой в диапазоне толщин 0,2–0,5 мм, меньше идет фольга. В качестве заготовки для производства используются т.н. слябы — плоские и толстые стальные плиты прямоугольного сечения.
Основные виды и их особенности
В зависимости от примененного варианта прокатки выделяют прокат:
холоднокатанный (тонколистовые металлы)
горячекатанный (тонкие и толстые листы)
У каждого из них есть свой набор преимуществ и недостатков.
Холоднокатаный прокат раскатывают из толстолистового, находящегося в холодном состоянии. Среди его достоинств — эстетические и прочностные параметры. Ему не свойственна окалина, имеет холодное деформирование, равномерное распределение напряжения, упрочнение поверхности.
Низкоуглеродистая сталь — основной материал для производства, благодаря ей этот тип приобретает высокую пластичность. Слабо деформируется во время процесса сваривания. Популярен в автостроении и строительстве судов. Профнастил и кровля представляют собой прокат именно этой разновидности.
Горячекатаный прокат наиболее экономичен, имеет плюсы в виде снижения затрат на производство за счет низкого расхода металла. Это листовой прокат, цена которого позволяет достичь большей рентабельности промышленности. Раскатывается из нагретых заготовок из стали различных разновидностей, в т.ч. углеродистой, низколегированной или же конструкционной. Может сам по себе служить конечным продуктом либо отпускаться на заготовки для профилей, труб, тонких листов и т.д.
Максимальная толщина этого продукта — 160 мм. Его сильными сторонами является: отличная свариваемость со швами высокой надежности и качеством, относительно высокая коррозионная сопротивляемость, широкий спектр толщин. К минусам относятся неровные поверхности листов и деформируемость при сварке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
08:58 Сегодня На Сахалине задержана группа ловцов травяных креветок
11:41 Сегодня В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
09:42 Сегодня В работу южно-сахалинских школ внедряют бережливые технологии
10:32 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Женщина года"
17:11 15 Сентября В декабре на Сахалине заработает лучший водный развлекательный объект Дальнего Востока
12:03 17 Сентября Сахалинка сняла квартиру и стала жертвой мошенников
17:24 15 Сентября Сахалинских бизнесменов научат продвигаться в соцсетях
16:41 16 Сентября В Южно-Сахалинске будут продавать кету по 120 рублей
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
13:54 26 Августа Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их
Выбор редакции
- 11:44 Сегодня Развитие "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске обсуждали с прокуратурой
- 10:32 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на конкурс "Женщина года"
- 14:57 Вчера В Южно-Сахалинске появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры РФ
- 14:30 17 Сентября На Сахалине пройдет Неделя безопасности дорожного движения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?