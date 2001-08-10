Виды листового проката и сфера применения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большим спросом во многих сферах индустриального производства традиционно пользуется листовой прокат. Он удобен в обработке и может применяться для создания конструкций любой сложностей. Данный тип является одним из самых массово выпускаемых в черной металлургии — его доля в общем объеме продукции уже в XX веке, к его средине, достигла 50%. По принятой классификации относится к плоскому прокату. Исходя из потребностей заказчиков, листовой прокат купить на рынке металлопроката предлагается в листах или удобных для логистики рулонах.

Краткое определение листового проката

Это металл, раскатанный в листы или достаточно широкие полосы. Иногда для получения используется ковка. Существующая градация предлагает деление по толщине, т.е. различают металлы тонколистовые и тонколистовые (обычно тоньше 2-5 мм). Жестью называют прокат стальной листовой в диапазоне толщин 0,2–0,5 мм, меньше идет фольга. В качестве заготовки для производства используются т.н. слябы — плоские и толстые стальные плиты прямоугольного сечения.

Основные виды и их особенности

В зависимости от примененного варианта прокатки выделяют прокат:

холоднокатанный (тонколистовые металлы)

горячекатанный (тонкие и толстые листы)

У каждого из них есть свой набор преимуществ и недостатков.

Холоднокатаный прокат раскатывают из толстолистового, находящегося в холодном состоянии. Среди его достоинств — эстетические и прочностные параметры. Ему не свойственна окалина, имеет холодное деформирование, равномерное распределение напряжения, упрочнение поверхности.

Низкоуглеродистая сталь — основной материал для производства, благодаря ей этот тип приобретает высокую пластичность. Слабо деформируется во время процесса сваривания. Популярен в автостроении и строительстве судов. Профнастил и кровля представляют собой прокат именно этой разновидности.

Горячекатаный прокат наиболее экономичен, имеет плюсы в виде снижения затрат на производство за счет низкого расхода металла. Это листовой прокат, цена которого позволяет достичь большей рентабельности промышленности. Раскатывается из нагретых заготовок из стали различных разновидностей, в т.ч. углеродистой, низколегированной или же конструкционной. Может сам по себе служить конечным продуктом либо отпускаться на заготовки для профилей, труб, тонких листов и т.д.

Максимальная толщина этого продукта — 160 мм. Его сильными сторонами является: отличная свариваемость со швами высокой надежности и качеством, относительно высокая коррозионная сопротивляемость, широкий спектр толщин. К минусам относятся неровные поверхности листов и деформируемость при сварке.