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Специфика паркетной доски и особенности ее установки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Паркет в качестве напольного покрытия всегда относили к элитному варианту. Пол из натуральной древесины, которая всецело сохраняет красивый внешний вид, богато смотрится и при солнечных лучах, и под освещением искусственными светильниками. Типы паркета
Не смотря на почти одинаковый внешний вид, выделяют две разновидности материалов:
- паркет, изготовленный из массивов натуральной древесины, называемый еще штучным паркетом;
- паркетная доска, которая состоит из трехслойного материала, где из натуральной древесины ценных сортов изготовлен лишь слой лицевой панели, толщина которой не превышает 6 мм.
Стоимость второго варианта меньше, но и срок эксплуатации тоже короче. Для изготовления нижнего слоя такой доски используется чаще, вертикально расположенные плашки из хвойных деревьев толщиной в 1,5-2 мм.
Так как именно нижним слоем доска укладывается на основание, его обязательно подвергают пропитке составами для создания водоотталкивающего эффекта. Это нацелено на предотвращение разбухания доски и ее гниения. Существует паркет повышенной влагостойкости. С ним можно ознакомиться по ссылке https://mos-parket.ru/parket/kahrs
Промежуточный слой получил название стабилизирующего. Его изготавливают из ДСП, HDF-плиты. Расположение листов обязательно должно быть перпендикулярно друг другу. При условии бережного использования и правильного, непрерывного уходы такой вид напольного покрытия способен прослужить на протяжении 15-20 лет.
Особенности дополнительной отделки паркетной доски
Для придания покрытию из паркетной доски оригинальных визуальных эффектов и дополнительных характеристик, изготовители дополнительно обрабатывают паркетную доску. Известно несколько способов обработки. Наибольшей популярности приобрел метод тонировки. Выделяют бесцветную, темную и светлую тонировку, которую выполняют, используя масла и лаки. Этот способ позволяет подчеркнуть фактуру дерева, изменить его оттенок, придать однородность текстуре, сгладить резкость перехода цвета, скрыть имеющиеся изъяны.
Монтаж паркетной доски
Существует 4 способа укладки рассматриваемого материала. Подбор конкретного метода опирается на типе материала, наличии средств, выделенных на ремонт напольного покрытия, размерах помещения и специфике использования паркета. Кроме этого, правильный монтаж зависит и от опыта, и от квалификации мастеров. Установка паркетной доски может осуществляться посредством:
1. Жесткой фиксации на клей. Для этого необходимо подготовить чистое, ровное, загрунтованное основание. Преимущество такой укладки заключается в высокой надежности. Но исправить неровности после схватывания досок уже невозможно. Поэтому этот способ дорогостоящий, поскольку необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов.
2. Установки замковыми соединениями (плавающего способа). Этот монтаж быстрый, поэтому, совершив ошибок ее вполне возможно исправить. Для такой установки основание должно быть очищеным и предельно ровным. Используется данный метод для выполнения напольного покрытия в небольших по площади помещениях.
3. Укладки на лаги. Этот вариант достаточно сложный и дорогостоящий. Используют его при выполнении напольного покрытия в комнатах с водяными теплыми полами. Укладка паркетной доски осуществляется на лаги с шагом не более 30 – 40 см.
Наибольшей распространенности получил плавающий способ, ввиду своей экономичность, надежности, довольно легкой степени работы, возможности исправления допущенных в процессе укладки ошибок.
На этом все ! Очень надеемся что вам помог материал. Выбрать паркетную доску вы можете на сайте https://mos-parket.ru/parket
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