Зачем предпринимателю нужен расчетный счет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Любой организации или индивидуальному предпринимателю важно иметь расчетный счет в банке – без него значительно сложнее заниматься бизнесом, также труднее вести финансовую отчетность. Тем, у кого его нет, придется столкнуться с некоторыми ограничениями. Например, максимальная сумма сделки при наличном расчете будет составлять не более ста тысяч рублей. Если вы таких ограничений не хотите – онлайн заявка на открытие счета будет правильным выбором
Что даст расчетный счет
Расчетный счет гарантирует несколько преимуществ. Если он будет – предпринимателю не потребуется идти в банк для выполнения операций, сделки проводятся при помощи онлайн-банкинга. С р/с проще платить налоги – возможны переводы средств прямо со счета компании.
Есть у расчетного счета и другие плюсы – рядом банковских организаций клиентам предлагаются дополнительные услуги.
Как выбрать подходящий банк
Желательно предпочесть крупный банк – в последние годы лицензии у многих финансовых организаций отзываются. Есть ряд критериев, которые следует принимать во внимание. Банк должен быть надежным, иметь хорошую репутацию. Для проверки ознакомьтесь с отзывами на профильных порталах и форумах.
Следующий этап – выбор тарифа. Тщательно изучите информацию об условиях договора, тех услугах, которые вам предлагает банк. Следует узнать, при каких условиях будет выполнена блокировка счета. Посылает ли банковская организация предупреждение или же выполняет блокировку без уведомлений.
Стоит предварительно ознакомиться с интерфейсом личного кабинета, оценить его возможности, удобен ли он в использовании. Важно, чтобы была поддержка, причем качественная. Сотрудники выбранного вами банка должны быть компетентными. Узнайте, как с ними можно связаться – по телефону, через интернет-форму или каким-либо иным способом.
Хорошим решением будет выбрать расчетно-кассовое обслуживание в Модульбанке. С ним удобно – всегда видно, сколько финансов у вас на счетах, вы знаете, куда именно они уходят. Возможно подключение интернет-бухгалтерии, с ее помощью будут автоматически рассчитаны налоги и сформированы платежки.
Для открытия счета достаточно подать заявку на сайте и получить реквизиты, именно их вы будете использовать в договорах с клиентами. Чтобы работать с личным кабинетом, не требуются какие-либо специальные программы, достаточно указать номер телефона и пароль, вам придет SMS с кодом. После получения реквизитов вам позвонят, предстоит договориться о подписании договора на РКО. Где встретиться выбор за вами – в кафе, банке, офисе. Далее следует подписание договора, после чего вы можете переводить и принимать средства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 13:13 Сегодня Что такое Биткоин? Как добывать, хранить, какие перспективы?
- 13:11 Сегодня Основные неисправности профессиональных кофемашин
- 13:13 Сегодня Вывод из запоя: когда без врачебной помощи не обойтись
- 13:14 Сегодня Что включает комплект оборудования для интернета
13:52 13 Сентября В Сахалинской области выбрали лучшего сельского библиотекаря
08:50 13 Сентября Опубликован ТОП-10 вакансий Сахалинской области с зарплатой от 150 тысяч рублей
17:11 15 Сентября В декабре на Сахалине заработает лучший водный развлекательный объект Дальнего Востока
08:42 14 Сентября Утверждено обвинительное заключение в деле о гибели судна "Восток"
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
11:54 19 Августа На Сахалине вор зашел в служебное помещение и вынес дамскую сумочку
Выбор редакции
- 14:30 17 Сентября На Сахалине пройдет Неделя безопасности дорожного движения
- 14:33 16 Сентября Еще более полутора миллионов рублей сахалинцы отдали мошенникам
- 14:42 14 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" начался в Южно-Сахалинске
- 13:52 13 Сентября В Сахалинской области выбрали лучшего сельского библиотекаря
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?