Зачем предпринимателю нужен расчетный счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любой организации или индивидуальному предпринимателю важно иметь расчетный счет в банке – без него значительно сложнее заниматься бизнесом, также труднее вести финансовую отчетность. Тем, у кого его нет, придется столкнуться с некоторыми ограничениями. Например, максимальная сумма сделки при наличном расчете будет составлять не более ста тысяч рублей. Если вы таких ограничений не хотите – онлайн заявка на открытие счета будет правильным выбором

Что даст расчетный счет

Расчетный счет гарантирует несколько преимуществ. Если он будет – предпринимателю не потребуется идти в банк для выполнения операций, сделки проводятся при помощи онлайн-банкинга. С р/с проще платить налоги – возможны переводы средств прямо со счета компании.

Есть у расчетного счета и другие плюсы – рядом банковских организаций клиентам предлагаются дополнительные услуги.

Как выбрать подходящий банк

Желательно предпочесть крупный банк – в последние годы лицензии у многих финансовых организаций отзываются. Есть ряд критериев, которые следует принимать во внимание. Банк должен быть надежным, иметь хорошую репутацию. Для проверки ознакомьтесь с отзывами на профильных порталах и форумах.

Следующий этап – выбор тарифа. Тщательно изучите информацию об условиях договора, тех услугах, которые вам предлагает банк. Следует узнать, при каких условиях будет выполнена блокировка счета. Посылает ли банковская организация предупреждение или же выполняет блокировку без уведомлений.

Стоит предварительно ознакомиться с интерфейсом личного кабинета, оценить его возможности, удобен ли он в использовании. Важно, чтобы была поддержка, причем качественная. Сотрудники выбранного вами банка должны быть компетентными. Узнайте, как с ними можно связаться – по телефону, через интернет-форму или каким-либо иным способом.

Хорошим решением будет выбрать расчетно-кассовое обслуживание в Модульбанке. С ним удобно – всегда видно, сколько финансов у вас на счетах, вы знаете, куда именно они уходят. Возможно подключение интернет-бухгалтерии, с ее помощью будут автоматически рассчитаны налоги и сформированы платежки.

Для открытия счета достаточно подать заявку на сайте и получить реквизиты, именно их вы будете использовать в договорах с клиентами. Чтобы работать с личным кабинетом, не требуются какие-либо специальные программы, достаточно указать номер телефона и пароль, вам придет SMS с кодом. После получения реквизитов вам позвонят, предстоит договориться о подписании договора на РКО. Где встретиться выбор за вами – в кафе, банке, офисе. Далее следует подписание договора, после чего вы можете переводить и принимать средства.